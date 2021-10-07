Отправлено: - 14:26

Kairat stayer:

По итогам года посмотрим, думаю, что большого оттока не будет, посмотрим по итогам года.

Цитата:Вопросы оттока граждан из страны обсуждали более двух с половиной года тому назад, до настоящего времени актуально, тогда цифры были стабильными, предполагаю, что как отметил выше такая-же тенденция сохраниться и впредь. Цитирую отрывок из дискуссии от 18.03.2019 года:Кайрат стайер: Выше в заметке как донор отмечена Украина, раньше они были на первом месте по въезжающим в РФ, но в прошлом году Таджикистан вышел на первое место (31 000) и Казахстан на втором (26 500). Украинцы в настоящее время уезжают на временные заработки в страны ЕС, многие возвращаются к своим семьям.Есть такие понятия сальдо миграции и миграционный прирост, разность между числом прибывших и числом выбывших за отчётный период. Теперь посмотрим официальные сведения Росстата по этой ссылке:Откроется раздел Демография, далее кликаем Миграция, там вторая строка Международная миграция, там-же правее кликаем экселевский файл (регламентная таблица, что нужно. Сведения по прибывшим и убывшим в РФ приведены с 1997 по 2017 годы.Смотрим Украину за последние 5 лет. Так в 2013 году прибыло в РФ из Украины 55 037 человек, убыло из РФ в Украину 18 626 человек. Естественный прирост составлял 36 411 человек. В 2014 году прибыло в РФ 126 819, выбыло 32 449, прирост 94 370. В 2015 году прибыло в РФ 194 180, выбыло 48 049, прирост 146 131. В 2016 году прибыло в РФ 178 274, выбыло 59 455. прирост 118 819. в 2017 году прибыло в РФ 150 182 человека, выбыло в Украину 102 491, прирост снизился до 47 691, возможно связано с безвизовом режимом в ЕС. Аналогично можно сверить данные по Казахстану, цифры стабильные, даже в 2017 году отмечено снижение прироста по сравнению с 2016 годом. Соответственно естественный прирост составил в 2016 году - 37 130, а в 2017 году 32 736.Подробнее здесь: