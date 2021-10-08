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Сейчас Нигматжан Исингарин - председатель Ассоциации национальных экспедиторов Республики Казахстан, Казахстанской Ассоциации перевозчиков и операторов вагонов, председатель совета директоров консорциума "ЭТК Транс Групп", научный советник ТОО "Исингарин и партнеры", советник Президента АО "НК "Қазақстан темір жолы". Он также издатель и главный редактор аналитического отраслевого журнала «Транс-Экспресс Қазақстан», журнала для пассажиров казахстанских железных дорог «Время в пути», общетранспортного делового журнала «Транс-Logistics Казахстан

Цитата:Все логично. У человека 86 часов в сутках . Это не сарказм, может и есть такие люди. Просто мне это трудно понять.