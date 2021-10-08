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≡ "Мы подумали о бизнесе". В Минэкологии объяснили, почему не запретили дельфинарии в новом законопроекте
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42550
"Мы подумали о бизнесе". В Минэкологии объяснили, почему не запретили дельфинарии в новом законопроекте
Отправлено: 08.10.21 - 14:24
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В министерстве обещают разработать стандарты, которые должны обеспечить нормальные условия существования животных в дельфинарии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3282
Re: "Мы подумали о бизнесе". В Минэкологии объяснили,...
Отправлено: 08.10.21 - 14:24
#1
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Вот извращенцы.
Законы о животных приняли, а животных мучать все равно можно..
Как у дельфина или слона спросить, соответствуют ли эти стандарты удержания и бесконечные пытки в тюрьме их нормам?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3282
Re: "Мы подумали о бизнесе". В Минэкологии объяснили,...
Отправлено: 08.10.21 - 14:27
#2
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Собачники берут себе для извращения собак, которые потом кидаются на маленьких деток, дельфинов берут для бизнеса и пыток, это значит можно..
А как грохнуть собаку, которая кидается на деток, из за извращенного сознания собачатников, это нельзя..
В Германии говорят есть зоофильное лобби, у нас к этому тоже идет, с их законами..
Профайл
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