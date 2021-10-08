Re: "Мы подумали о бизнесе". В Минэкологии объяснили,...

Отправлено: - 14:27

Собачники берут себе для извращения собак, которые потом кидаются на маленьких деток, дельфинов берут для бизнеса и пыток, это значит можно..

А как грохнуть собаку, которая кидается на деток, из за извращенного сознания собачатников, это нельзя..

В Германии говорят есть зоофильное лобби, у нас к этому тоже идет, с их законами..