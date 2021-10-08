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≡ Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42550
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 12:45
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- Нигматжан Исингарин известен в Казахстане и странах СНГ как выдающийся отечественный и государственный деятель, - отметил Сулекеев. - Это имя первого министра транспорта, возглавлявшего ведомство в самые трудные годы становления независимости страны.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
236
Re: Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным...
Отправлено: 08.10.21 - 12:45
#1
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Не понятно одно, какое отношение Нигматжан Исингарин имеет именно к Костанайской области? Если это республиканский деятель.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
719
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 12:49
#2
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Цитата:
Mr_negotive:
Не понятно одно

Так же как и Аль-Фараби,араба,якобы родившегося около Чимкента. Но зато фамилия красивая для названий всяких :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2570
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 12:50
#3
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Цитата:
Mr_negotive:
какое отношение Нигматжан Исингарин имеет именно к Костанайской области?

Окончил в 1958 г. Семиозерскую школу, хотя родился в России.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4666
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 12:50
#4
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ой, вы лучше не напрягайтесь! Это очень сложно понимать. Собственно, как и ряд иных решений подобного рода: переименование улиц, сел, районов.... Всё весьма загадочно! :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3282
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 12:58
#5
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У нас столько Уважаемых людей..
Через одного..
А вот живем так, как будто этих людей модераторы от Бога или Аллаха забанили с детства на пожизненно и кажется что живем в их несовершенно сделанном гумне..
Но нам говорят их Уважать и Уважать..
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
236
Re: Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным...
Отправлено: 08.10.21 - 12:58
#6
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Цитата:
Сабыр:
для названий всяких

Названия то это одно. Объекты назвать в честь каких-нибудь республиканских государственных деятелей - это одно. А тут как "почетный гражданин Костанайской области".
Откуда у Костанайской области свои граждане? Да еще и почетные...
Граждане и подданные есть только у государств. Тут речь по сути ведь о "почетном жителе" региона или какого-либо населенного пункта. Просто лично я вот никогда не понимал присваивание таких званий - "почетный гражданин города", "почетный гражданин области"...

Цитата:
Козлов я:
Окончил в 1958 г. Семиозерскую школу

Это когда не было Костанайской области в этом виде и была Кустанайская область КазССР?)))))))

Цитата:
Алиса:
ой, вы лучше не напрягайтесь!

Точно. Чего напрягаться и всякую глупость пытаться осмыслить да еще и прокомментировать. Присвоили и присвоили, даже пусть у Костанайской области будут свои собственные граждане, часть из которых станет почетными, даже если они более 60 лет и не жили тут)))))
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2570
Re: Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным...
Отправлено: 08.10.21 - 13:35
#7
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Цитата:
Mr_negotive:
была Кустанайская область КазССР?

Я,я! Кемска волост!
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
161
Re: Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным...
Отправлено: 08.10.21 - 13:55
#8
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цирк продолжается. Херней занимаются во всех структурах власти. Есть более актуальные вопросы и даже проблемы. Цены как росли так и растут, а им по барабану все. Пишут книги, презентуют, раздают почетные звания, хотя и простым взглядом видно, что в данном случае оооочень большую натяжку к нашей области эта фигура имеет. А вот решили бы острую проблему с дизтопливом и газом все эти деятели, тогда и остальные тщеславные моменты можно обсуждать и присуждать.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
516
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 14:15
#9
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Интересно стало читать.....

[Исправлено: Я, 08.10.2021 - 14:15]
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
516
Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 08.10.21 - 14:16
#10
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10602
Re: Экс-министр транспорта РК Нигматжан Исингарин стал почетным...
Отправлено: 08.10.21 - 14:24
#11
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Цитата:
Сейчас Нигматжан Исингарин - председатель Ассоциации национальных экспедиторов Республики Казахстан, Казахстанской Ассоциации перевозчиков и операторов вагонов, председатель совета директоров консорциума "ЭТК Транс Групп", научный советник ТОО "Исингарин и партнеры", советник Президента АО "НК "Қазақстан темір жолы". Он также издатель и главный редактор аналитического отраслевого журнала «Транс-Экспресс Қазақстан», журнала для пассажиров казахстанских железных дорог «Время в пути», общетранспортного делового журнала «Транс-Logistics Казахстан

Все логично. У человека 86 часов в сутках . Это не сарказм, может и есть такие люди. Просто мне это трудно понять.
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