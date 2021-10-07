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≡ Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42548
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
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Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.
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viktorian85
§ viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
293
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 09:09
#105
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В каждой стране есть 2 нациков. Если государство не хочет развалится как Украина где власть захватили нацистские нацики, то их надо держать всегда на расстоянии. Лучше жить в мире и согласии.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
210
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 08.10.21 - 10:43
#106
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Цитата:
viktorian85:

И ведь Китаю боятся предъявить.
---
Конечно боятся! Казахстан Китаю уже 35 миллиардов долларов (!)должен.Тут по-любому молчать в тряпочку будешь.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10438
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 12:04
#107
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Цитата:
viktorian85:
В каждой стране есть 2 нациков.

У вас кто эти двое нациков? Путин и?))
Цитата:
viktorian85:
хочет развалится как Украина где власть захватили нацистские нацики, то их надо держать всегда на расстоянии. Лучше жить в мире и согласии.

Ты эту мантру для успокоения постояно повторяешь?) Нацисты захватили власть и выбрали президентом еврея...ниче в твоей теории не рушится?))
И да если Казахстан не хочет пойти по пути Украины соседа который пытался развалить Украину надо держать на поводке
Крыса всегда ударит из под тишка
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10438
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 12:10
#108
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Цитата:
Victor Yang:
PISA оценивает не НИШ - она оценивает общую картину образования, да и данные это не его - есть вполне официальный отчёт на сайте гос органов, где об этом говорится. Валентин приводил ссылку как-то под новостью где то же самое признавал министр. Да и процент учащихся НИШ ничтожно мал.

Я уже писал тут об этой pise как ведётся учёт и в чем логическая ошибка тех кто считает те данные верными
Цитата:
maxsaf:
Вообще не грустно ))

Не врите
Было бы весело вы на форуме сутками бы не торчали)Цитата:
serg kost:
И тут же снова врешь. В частности, что я "трудовой мигрант".

Не вру
Ты докажи что ты не трудовой мигрант)
Цитата:
Гога:
Ну стоят и стоят. Никому не мешают.

И никто Ленина не читает)
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Из 99-ти комментов животное написало 20 штук. Хорошо поработал! Ведро помоев отработал!

Даже подсчитал сирый
Взрослый мужик сидит в однушке на окраине Самары,по соседству узбеки живут
Он им ниче сказать не может,только детям но на форуме герой))))
Убожество Цитата:
Уже не ваш земляк:
Накормлю, напою и спать уложу. Правда, в квартире с тараканами и с соседями узбеками. У которых на базаре фрукты покупаю.

Фрукты покупает улыбается лицо
Спасибо говорит
А домой приходит и начинает тихо стонать от обиды)))
Как это ему?? Ему??? Имперцу жить с тараканами в квартире))
Цитата:
maxsaf:
Нельзя больше издеваться

А что так? Обиделись?))Цитата:
viktorian85:
И ведь Китаю боятся предъявить. Все месторождения наши он давно скупил. Уже половины страны скупил была статья.

Да потомучто Китай империя а не фиг пойми что))
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