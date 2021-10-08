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≡ Презентация книги Назарбаевой во время карантина: санврач сообщил об отсутствии нарушений
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42548
Презентация книги Назарбаевой во время карантина: санврач сообщил об отсутствии нарушений
Отправлено: 08.10.21 - 10:22
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Презентация книги младшей дочери бывшего президента Казахстана в прошлом месяце в Алматы, когда в городе из-за карантина действовал запрет на массовые мероприятия, прошла без нарушений, заявил главный санитарный врач города.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
234
Re: Презентация книги Назарбаевой во время карантина: санврач...
Отправлено: 08.10.21 - 10:22
#1
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Какая талантливая семейка.
И миллиардеры, талантливейшие бизнесмены, и писатели...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2267
Презентация книги Назарбаевой во время карантина: санврач сообщил об отсутствии нарушений
Отправлено: 08.10.21 - 10:33
#2
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Какой ответ ожидали услышать от санитарного врача? Что он самоубийца и оштрафует организаторов?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2568
Re: Презентация книги Назарбаевой во время карантина: санврач...
Отправлено: 08.10.21 - 11:00
#3
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Какой смелый врач! Вот взял и выступил, что нарушений нет. Не испугался всего народа Казахстана!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7828
Презентация книги Назарбаевой во время карантина: санврач сообщил об отсутствии нарушений
Отправлено: 08.10.21 - 11:01
#4
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Страна двойных стандартов, однако...
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