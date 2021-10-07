Отправлено: - 12:10

Victor Yang:

PISA оценивает не НИШ - она оценивает общую картину образования, да и данные это не его - есть вполне официальный отчёт на сайте гос органов, где об этом говорится. Валентин приводил ссылку как-то под новостью где то же самое признавал министр. Да и процент учащихся НИШ ничтожно мал.

maxsaf:

Вообще не грустно ))

serg kost:

И тут же снова врешь. В частности, что я "трудовой мигрант".

Гога:

Ну стоят и стоят. Никому не мешают.

Уже не ваш земляк:

Из 99-ти комментов животное написало 20 штук. Хорошо поработал! Ведро помоев отработал!

Уже не ваш земляк:

Накормлю, напою и спать уложу. Правда, в квартире с тараканами и с соседями узбеками. У которых на базаре фрукты покупаю.

maxsaf:

Нельзя больше издеваться

viktorian85:

И ведь Китаю боятся предъявить. Все месторождения наши он давно скупил. Уже половины страны скупил была статья.

Цитата:Я уже писал тут об этой pise как ведётся учёт и в чем логическая ошибка тех кто считает те данные вернымиЦитата:Не вритеБыло бы весело вы на форуме сутками бы не торчали)Цитата:Не вруТы докажи что ты не трудовой мигрант)Цитата:И никто Ленина не читает)Цитата:Даже подсчитал сирыйВзрослый мужик сидит в однушке на окраине Самары,по соседству узбеки живутОн им ниче сказать не может,только детям но на форуме герой))))Убожество Цитата:Фрукты покупает улыбается лицоСпасибо говоритА домой приходит и начинает тихо стонать от обиды)))Как это ему?? Ему??? Имперцу жить с тараканами в квартире))Цитата:А что так? Обиделись?))Цитата:Да потомучто Китай империя а не фиг пойми что))