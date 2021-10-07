Цитата:
Victor Yang:
PISA оценивает не НИШ - она оценивает общую картину образования, да и данные это не его - есть вполне официальный отчёт на сайте гос органов, где об этом говорится. Валентин приводил ссылку как-то под новостью где то же самое признавал министр. Да и процент учащихся НИШ ничтожно мал.
Я уже писал тут об этой pise как ведётся учёт и в чем логическая ошибка тех кто считает те данные верными
Цитата:
maxsaf:
Вообще не грустно ))
Не врите
Было бы весело вы на форуме сутками бы не торчали)Цитата:
serg kost:
И тут же снова врешь. В частности, что я "трудовой мигрант".
Не вру
Ты докажи что ты не трудовой мигрант)
Цитата:
Гога:
Ну стоят и стоят. Никому не мешают.
И никто Ленина не читает)
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Из 99-ти комментов животное написало 20 штук. Хорошо поработал! Ведро помоев отработал!
Даже подсчитал сирый
Взрослый мужик сидит в однушке на окраине Самары,по соседству узбеки живут
Он им ниче сказать не может,только детям но на форуме герой))))
Убожество Цитата:
Уже не ваш земляк:
Накормлю, напою и спать уложу. Правда, в квартире с тараканами и с соседями узбеками. У которых на базаре фрукты покупаю.
Фрукты покупает улыбается лицо
Спасибо говорит
А домой приходит и начинает тихо стонать от обиды)))
Как это ему?? Ему??? Имперцу жить с тараканами в квартире))
Цитата:
maxsaf:
Нельзя больше издеваться
А что так? Обиделись?))Цитата:
viktorian85:
И ведь Китаю боятся предъявить. Все месторождения наши он давно скупил. Уже половины страны скупил была статья.
Да потомучто Китай империя а не фиг пойми что))