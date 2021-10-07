Цитата:
Что-то пошло не по сценарию, 1 и 2 волна на графике по Казахстану с 1800 в день заболевших и 3яя волна + рост вакцинированных, кривая на графике выросла И больных уже по 8000 в день. В Гугле решили данная информация лишняя.
Это заговор
Казахстан понял что его раскрыли и попросил Гугл удалить инфу о вакцинации
А ещё кстати проведи анализ
Соц сети хотят блокировать,сбер будет у нас цифровую платформу делать,АЭС построят и тигров завезут а и и номер поменяют у страны
К чему бы это?
Да да ты не ошибся все к тому же
Соц сети хотят заблокировать чтобы люди не узнали правду о том что вакцинация это чипирование
Номер поменяют чтобы наши чипы не синхронизировались с российскими Когда на них звонить будут (ну реально удобнее)
Сбер для этого нам даже платформу будет делать,а ты думал это просто сайт? Неее это как раз пульт управления за чипами
И АЭС не просто так,это под видом АЭС будет база для операторов следящих за нашими чипами
А тигров разводят для того чтобы убирать тех кто прозрел
Откажется человек от вакцинации а ему сразу путевку,в Алматинскую область
А там невзначай его тигры на трассе съедают
И никаких следов.......