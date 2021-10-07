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Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42547
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.
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Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 01:01
Цитата:
Это "хозяева" ))
KOS77:
это не мои соотечественники.
это не мои соотечественники.
Это "хозяева" ))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14429
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 01:04
Цитата:
PISA оценивает не НИШ - она оценивает общую картину образования, да и данные это не его - есть вполне официальный отчёт на сайте гос органов, где об этом говорится. Валентин приводил ссылку как-то под новостью где то же самое признавал министр. Да и процент учащихся НИШ ничтожно мал.
Цитата:
Вот именно что переводят в русском довольно мало, а тут заморочились и перевели.
Цитата:
Перечитай ещё раз.
abaika95:
Он брал в учёт НИШ где образование идёт на 3 языках?
Он брал в учёт НИШ где образование идёт на 3 языках?
PISA оценивает не НИШ - она оценивает общую картину образования, да и данные это не его - есть вполне официальный отчёт на сайте гос органов, где об этом говорится. Валентин приводил ссылку как-то под новостью где то же самое признавал министр. Да и процент учащихся НИШ ничтожно мал.
Цитата:
elektron:
Просто перевели
Просто перевели
Вот именно что переводят в русском довольно мало, а тут заморочились и перевели.
Цитата:
Гога:
А как это теперь на казахском ???
А как это теперь на казахском ???
Перечитай ещё раз.
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 01:04
Цитата:
Вообще не грустно ))
abaika95:
Очень грустно в Канаде?)
Очень грустно в Канаде?)
Вообще не грустно ))
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 01:06
Цитата:
---- А своими словами про Нурика слабо ?? Когда он указал дорогу женщине в 90ые годы?? Слабо??
abaika95:
Русский дворянин Ульянов писал
Русский дворянин Ульянов писал
---- А своими словами про Нурика слабо ?? Когда он указал дорогу женщине в 90ые годы?? Слабо??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7877
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 01:10
Цитата:
Так они уже добились, того куда стремились. А вот когда последние русскоязычные уедут, а это и казахи в том числе. Вопрос кого винить станет вполне актуальным.
KOS77:
Больше всего интересно, что будет, когда они добьются желаемого результата, кого тогда будут винить во всех грехах?
Больше всего интересно, что будет, когда они добьются желаемого результата, кого тогда будут винить во всех грехах?
Так они уже добились, того куда стремились. А вот когда последние русскоязычные уедут, а это и казахи в том числе. Вопрос кого винить станет вполне актуальным.
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 01:11
Цитата:
----Где и что ??? Шубалар ,пихоралар ,сабвуферлар , Галаптор , ну и так далее.
Victor Yang:
Перечитай ещё раз
Перечитай ещё раз
----Где и что ??? Шубалар ,пихоралар ,сабвуферлар , Галаптор , ну и так далее.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7877
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 01:15
Цитата:
А вам зачем, могу подтвердить, на казахском нигде не видел.
abaika95:
В любом? Пруф есть?
В любом? Пруф есть?
А вам зачем, могу подтвердить, на казахском нигде не видел.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7877
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 01:17
Цитата:
Интересный диалог, а в чём проблема и где ответ?
abaika95:
Добринцофф: Конечно не трудно,пицца не переводиться на казахский И в чем проблема?
Добринцофф: Конечно не трудно,пицца не переводиться на казахский И в чем проблема?
Интересный диалог, а в чём проблема и где ответ?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 315
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 01:26
Цитата:
Похоже ты всегда рад, когда на очередном враньё ловишься.
И тут же снова врешь. В частности, что я "трудовой мигрант".
[Исправлено: serg kost, 08.10.2021 - 01:32]
abaika95: Я очень рад за тебя трудовой мигрант
Похоже ты всегда рад, когда на очередном враньё ловишься.
И тут же снова врешь. В частности, что я "трудовой мигрант".
[Исправлено: serg kost, 08.10.2021 - 01:32]
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 08.10.21 - 01:31
Цитата:
----- Ну стоят и стоят. Никому не мешают.
abaika95:
А чеж у вас памятники по всем городам в центре ему стоят?)
А чеж у вас памятники по всем городам в центре ему стоят?)
----- Ну стоят и стоят. Никому не мешают.
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 08.10.21 - 02:41
Из 99-ти комментов животное написало 20 штук. Хорошо поработал! Ведро помоев отработал!
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 08.10.21 - 02:51
Цитата:
Не хочу я, ехать в Россию Злые там все. Не земляк,
---
Это я-то злой?! Да добрее меня нет человека! Ну, если не гадить мне в душу.Приезжай в гости в Самару, встречу как родственника. Накормлю, напою и спать уложу. Правда, в квартире с тараканами и с соседями узбеками. У которых на базаре фрукты покупаю.
Vit:
Не хочу я, ехать в Россию Злые там все. Не земляк,
---
Это я-то злой?! Да добрее меня нет человека! Ну, если не гадить мне в душу.Приезжай в гости в Самару, встречу как родственника. Накормлю, напою и спать уложу. Правда, в квартире с тараканами и с соседями узбеками. У которых на базаре фрукты покупаю.
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 03:10
Цитата:
Цитата:
Нельзя больше издеваться
Уже не ваш земляк:
Из 99-ти комментов животное написало 20 штук. Хорошо поработал! Ведро помоев отработал!
Из 99-ти комментов животное написало 20 штук. Хорошо поработал! Ведро помоев отработал!
Цитата:
При этом за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье или гибель, совершенные:
в отношении двух и более животных;
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; в) неоднократно;
в присутствии малолетнего;
публично или с публичной демонстрацией этого деяния в средствах массовой информации или с использованием сетей телекоммуникаций, -
предусматривается штраф в размере до 1000 МРП
в отношении двух и более животных;
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; в) неоднократно;
в присутствии малолетнего;
публично или с публичной демонстрацией этого деяния в средствах массовой информации или с использованием сетей телекоммуникаций, -
предусматривается штраф в размере до 1000 МРП
Нельзя больше издеваться
-
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