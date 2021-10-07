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≡ Как изменят наказание за жестокое обращение с животными в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42547
Как изменят наказание за жестокое обращение с животными в Казахстане
Отправлено: 07.10.21 - 17:16
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В Казахстане планируется усилить ответственность за жестокое обращение с животными. Подробнее о том, как изменится наказание для живодеров - в этом материале.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10595
Re: Как изменят наказание за жестокое обращение с животными в...
Отправлено: 07.10.21 - 17:16
#1
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А че вы сюда выстовляите милых, добрых, безобидных кошек? Давай те уж как положено по теме. Злых котопесов из за которых тут все переругались на форуме.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
117
Как изменят наказание за жестокое обращение с животными в Казахстане
Отправлено: 08.10.21 - 01:37
#2
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Цитата:
Vit:

А вы таки животноненавистник? Нашли что выставить - оскалившуюся с перепугу собачонку (морда отвернута от источника раздражения) или вообще чихающую. Оскаленные зубки это первый защитный механизм у любого животного, людям скалиться нечем, поэтому сразу орать начинают, кулаками махать и за оружие хвататься (и применять).

[Исправлено: ladas, 08.10.2021 - 01:38]
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