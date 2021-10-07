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≡ Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42547
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
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Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12566
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 01:01
#90
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Цитата:
KOS77:
это не мои соотечественники.

Это "хозяева" ))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14429
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 01:04
#91
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Цитата:
abaika95:
Он брал в учёт НИШ где образование идёт на 3 языках?

PISA оценивает не НИШ - она оценивает общую картину образования, да и данные это не его - есть вполне официальный отчёт на сайте гос органов, где об этом говорится. Валентин приводил ссылку как-то под новостью где то же самое признавал министр. Да и процент учащихся НИШ ничтожно мал.
Цитата:
elektron:
Просто перевели

Вот именно что переводят в русском довольно мало, а тут заморочились и перевели.
Цитата:
Гога:
А как это теперь на казахском ???

Перечитай ещё раз.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12566
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 01:04
#92
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Цитата:
abaika95:
Очень грустно в Канаде?)

Вообще не грустно ))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3860
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 01:06
#93
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Цитата:
abaika95:
Русский дворянин Ульянов писал

---- А своими словами про Нурика слабо ?? Когда он указал дорогу женщине в 90ые годы?? Слабо??
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7877
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 01:10
#94
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Цитата:
KOS77:
Больше всего интересно, что будет, когда они добьются желаемого результата, кого тогда будут винить во всех грехах?

Так они уже добились, того куда стремились. А вот когда последние русскоязычные уедут, а это и казахи в том числе. Вопрос кого винить станет вполне актуальным.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3860
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 01:11
#95
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Цитата:
Victor Yang:
Перечитай ещё раз

----Где и что ??? Шубалар ,пихоралар ,сабвуферлар , Галаптор , ну и так далее.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7877
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 01:15
#96
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Цитата:
abaika95:
В любом? Пруф есть?

А вам зачем, могу подтвердить, на казахском нигде не видел. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7877
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 01:17
#97
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Цитата:
abaika95:
Добринцофф: Конечно не трудно,пицца не переводиться на казахский И в чем проблема?

Интересный диалог, а в чём проблема и где ответ? :lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
315
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 01:26
#98
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Цитата:
abaika95: Я очень рад за тебя трудовой мигрант

Похоже ты всегда рад, когда на очередном враньё ловишься.
И тут же снова врешь. В частности, что я "трудовой мигрант".

[Исправлено: serg kost, 08.10.2021 - 01:32]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3860
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 08.10.21 - 01:31
#99
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Цитата:
abaika95:
А чеж у вас памятники по всем городам в центре ему стоят?)

----- Ну стоят и стоят. Никому не мешают.
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Страница 7 из 7«1...567
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