Отправлено: - 01:10

KOS77:

Больше всего интересно, что будет, когда они добьются желаемого результата, кого тогда будут винить во всех грехах?

Цитата:Так они уже добились, того куда стремились. А вот когда последние русскоязычные уедут, а это и казахи в том числе. Вопрос кого винить станет вполне актуальным.