Отправлено: - 23:44

Victor Yang:

Но когда-то и в русском языке не стали перенимать Оксигениум, гидрогениум, гидраргирум, а перевели на русский язык - кислород, водород и ртуть соответственно. Небоскрёб, самолёт - туда же. А вот самоезда нет - вместо него автомобиль.

Цитата:--- А как это теперь на казахском ???