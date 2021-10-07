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≡ Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42547
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
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Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3851
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 23:44
#75
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Цитата:
Victor Yang:
Но когда-то и в русском языке не стали перенимать Оксигениум, гидрогениум, гидраргирум, а перевели на русский язык - кислород, водород и ртуть соответственно. Небоскрёб, самолёт - туда же. А вот самоезда нет - вместо него автомобиль.

--- А как это теперь на казахском ???
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7874
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 23:45
#76
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Цитата:
Victor Yang:
кислород, водород и ртуть соответственно

Ну тут немцы тоже своим путём пошли.
А вот
Цитата:
Victor Yang:
Небоскрёб, самолёт

Просто перевели, то что переводится по значению. Небоскрёб - (Wolkenkratzer) царапающий облака, самолёт - (Flugzeug) летающий объект :lol: Как и в русском напримр пылесос - Staubsauger. ;-)
Тоесть есть слва перенятые, есть переведённые, но Pissa просто беспредел :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12560
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 00:01
#77
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Цитата:
Vit:
Получается я и те кто останется будут в первых рядах . Примим удар на себя! .

Повезло, Витал, что ты под горячую руку не попался :lol:


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