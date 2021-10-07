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≡ Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42547
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
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Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12560
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 21:32
#60
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Цитата:
Vit:
Тогда деньги отдай . За сарай

Это же инвестиции)) они где-то крутятся))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12560
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 21:36
#61
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Цитата:
Vit:
Ведь жили же нормально, ходили в гости друг к другу, праздники вместе отмечали хоть ваши хоть наши.

Все, больше никаких гостей и праздников, пока язык не выучишь :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
451
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 21:57
#62
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Цитата:
Добринцофф:
пицца не переводиться на казахский


так слово пицца не русское слово если что, а исковерканное итальянское Pizza (в переводе с итальянского "Пирог, Торт") ..да половина русских слов перенято у других народов .Понятно что у тех кто остаётся жить в Казахстане болит душа за то что уходит влияние не по дням а по часам. Видно, как китайцы завоевывают Россию. Они же не прямым захватом идут. Они идут экономическим захватом. На этом фоне жители Сибири и Дальнего Востока заголосили о расширении "экспансии" китайцами их территории. Одни строят свой бизнес , вырубают леса и отравляют землю химикатами в погоне за сверхприбылью. На юге Краснодарский край и Сочи интенсивно заселяется армянами беженцами с Карабаха.Так они своей работоспособностью и сплочоностью нации вытесняют коренное население.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7874
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 22:11
#63
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
так слово пицца не русское слово если что, а исковерканное итальянское Pizza (в переводе с итальянского "Пирог, Торт"

А чем и как исковеркано? может просто Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
перенято у других народов

Как и карбюратор или парашют например, хотя тут да немцы немного не переняли. У них это фергазер и фальширм соответственно.
А пицца, она и в африке пицца. :lol: Но никак не Pissa- ;-)
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3851
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 22:38
#64
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Цитата:
Vit:
Не хочу я, ехать в Россию Злые там все. Не земляк, серый

-_---Лишь бы когда приспичить , не поздно было.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3851
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 22:41
#65
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Vit:
Злые там все. Не земляк, серый волк.---- А Бабайка лучше ??
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
314
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 22:42
#66
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В три раза хуже: политолог сравнил казахские и русские школы

Казахстанский политолог Марат Шибутов поделился выводами по итогам PISA-2018 – международной системы оценки успехов учащихся. Об этом Шибутов написал в Facebook.
«Разница по PISA-2018 у наших школьников с российскими:
по математической грамотности — 65 баллов
по естественно-научной грамотности — 81 балл
по читательской грамотности — 92 балла
30 баллов соответствует одному году обучения.
Мы, конечно, сильно уступаем, и разница с каждым годом увеличивается, но есть нюанс. Если взять казахстанские школы с русским языком обучения, у них такая разница с российскими:
по математической грамотности — 42 балла
по естественно-научной грамотности — 38 баллов
по читательской грамотности — 46 баллов
А если взять казахстанские школы с казахским языком обучения, у них такая разница с российскими:
по математической грамотности — 110 баллов
по естественно-научной грамотности — 103 балла
по читательской грамотности — 116 баллов
Такие вот дела, вот к чему приводит снижение интереса к книгам. Сравнивать с китайскими школьниками, которые лидеры рейтинга, вообще невозможно – те на 70-100 баллов опережают россиян, а с нами разница вообще космос», — говорится в публикации.

[Исправлено: serg kost, 07.10.2021 - 22:44]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10595
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 22:53
#67
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Цитата:
Гога: -_---Лишь бы когда приспичить , не поздно было.
Получается я и те кто останется будут в первых рядах . Примим удар на себя! .
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12560
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 22:59
#68
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Цитата:
Vit:
Получается я и те кто останется будут в первых рядах . Примим удар на себя! .

Какой тебе удар - ты вечно в разьездах))
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3851
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 23:10
#69
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Цитата:
Vit:
. Примим удар на себя!

----Вроде уже года 4 собираешься?Мог бы уже доки сделать за это время.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3851
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 23:15
#70
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Цитата:
elektron:
А пицца, она и в африке пицца

--- Не переживай ,интернет же переименовали??Галаптор ,вроде?? Так и это сделают.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14428
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 23:17
#71
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Цитата:
yudjin:
По программе переселения соотечественников НЕТ никакого теста

Нууу... Справедливости ради, в заявлении на гражданство есть графа о подтверждении знания русского языка. Может мне инспектор с больными тараканами попался, но мне она сказала вписывать туда свой документ об образовании. Хотя каким образом диплом казахстанского вуза по специальности "Теплоэнергетика" доказывает знание русского языка - я не знаю. Он и знания в области теплоэнергетики-то не доказывает :-).

Ну и эта... На воре шапка горит?!

[Исправлено: Victor Yang, 07.10.2021 - 23:19]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14428
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 23:23
#72
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Цитата:
Гога:
интернет же переименовали??Галаптор ,вроде?

Слышал что отказались от этой затеи. А вообще у каждого языка свой "путь". Русский впитывает как губка, немецкий - свои слова придумывает. Однажды немец не понял слова Калькулятор. Казахский тоже свои слова вводит - те же математика, библиотека, аэропорт, которые на многих языках звучат одинаково, на казахском звучат по-своему.

Но когда-то и в русском языке не стали перенимать Оксигениум, гидрогениум, гидраргирум, а перевели на русский язык - кислород, водород и ртуть соответственно. Небоскрёб, самолёт - туда же. А вот самоезда нет - вместо него автомобиль.

[Исправлено: Victor Yang, 07.10.2021 - 23:31]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3851
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 23:32
#73
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Цитата:
Victor Yang:

----_____Чегой то я вас не понимаю
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14428
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 23:38
#74
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Цитата:
Гога:
_____Чегой то я вас не понимаю

Какой именно момент непонятен?
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