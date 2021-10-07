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Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42547
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.
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Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 21:32
Цитата:
Это же инвестиции)) они где-то крутятся))
Vit:
Тогда деньги отдай . За сарай
Тогда деньги отдай . За сарай
Это же инвестиции)) они где-то крутятся))
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 21:36
Цитата:
Все, больше никаких гостей и праздников, пока язык не выучишь
Vit:
Ведь жили же нормально, ходили в гости друг к другу, праздники вместе отмечали хоть ваши хоть наши.
Ведь жили же нормально, ходили в гости друг к другу, праздники вместе отмечали хоть ваши хоть наши.
Все, больше никаких гостей и праздников, пока язык не выучишь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 451
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 21:57
Цитата:
так слово пицца не русское слово если что, а исковерканное итальянское Pizza (в переводе с итальянского "Пирог, Торт") ..да половина русских слов перенято у других народов .Понятно что у тех кто остаётся жить в Казахстане болит душа за то что уходит влияние не по дням а по часам. Видно, как китайцы завоевывают Россию. Они же не прямым захватом идут. Они идут экономическим захватом. На этом фоне жители Сибири и Дальнего Востока заголосили о расширении "экспансии" китайцами их территории. Одни строят свой бизнес , вырубают леса и отравляют землю химикатами в погоне за сверхприбылью. На юге Краснодарский край и Сочи интенсивно заселяется армянами беженцами с Карабаха.Так они своей работоспособностью и сплочоностью нации вытесняют коренное население.
Добринцофф:
пицца не переводиться на казахский
пицца не переводиться на казахский
так слово пицца не русское слово если что, а исковерканное итальянское Pizza (в переводе с итальянского "Пирог, Торт") ..да половина русских слов перенято у других народов .Понятно что у тех кто остаётся жить в Казахстане болит душа за то что уходит влияние не по дням а по часам. Видно, как китайцы завоевывают Россию. Они же не прямым захватом идут. Они идут экономическим захватом. На этом фоне жители Сибири и Дальнего Востока заголосили о расширении "экспансии" китайцами их территории. Одни строят свой бизнес , вырубают леса и отравляют землю химикатами в погоне за сверхприбылью. На юге Краснодарский край и Сочи интенсивно заселяется армянами беженцами с Карабаха.Так они своей работоспособностью и сплочоностью нации вытесняют коренное население.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7874
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 22:11
Цитата:
А чем и как исковеркано? может просто Цитата:
Как и карбюратор или парашют например, хотя тут да немцы немного не переняли. У них это фергазер и фальширм соответственно.
А пицца, она и в африке пицца. Но никак не Pissa-
ПолиграфЪ Боярышников:
так слово пицца не русское слово если что, а исковерканное итальянское Pizza (в переводе с итальянского "Пирог, Торт"
так слово пицца не русское слово если что, а исковерканное итальянское Pizza (в переводе с итальянского "Пирог, Торт"
А чем и как исковеркано? может просто Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
перенято у других народов
перенято у других народов
Как и карбюратор или парашют например, хотя тут да немцы немного не переняли. У них это фергазер и фальширм соответственно.
А пицца, она и в африке пицца. Но никак не Pissa-
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 22:38
Цитата:
-_---Лишь бы когда приспичить , не поздно было.
Vit:
Не хочу я, ехать в Россию Злые там все. Не земляк, серый
Не хочу я, ехать в Россию Злые там все. Не земляк, серый
-_---Лишь бы когда приспичить , не поздно было.
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 22:41
Vit:
Злые там все. Не земляк, серый волк.---- А Бабайка лучше ??
Злые там все. Не земляк, серый волк.---- А Бабайка лучше ??
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 314
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 22:42
Казахстанский политолог Марат Шибутов поделился выводами по итогам PISA-2018 – международной системы оценки успехов учащихся. Об этом Шибутов написал в Facebook.
«Разница по PISA-2018 у наших школьников с российскими:
по математической грамотности — 65 баллов
по естественно-научной грамотности — 81 балл
по читательской грамотности — 92 балла
30 баллов соответствует одному году обучения.
Мы, конечно, сильно уступаем, и разница с каждым годом увеличивается, но есть нюанс. Если взять казахстанские школы с русским языком обучения, у них такая разница с российскими:
по математической грамотности — 42 балла
по естественно-научной грамотности — 38 баллов
по читательской грамотности — 46 баллов
А если взять казахстанские школы с казахским языком обучения, у них такая разница с российскими:
по математической грамотности — 110 баллов
по естественно-научной грамотности — 103 балла
по читательской грамотности — 116 баллов
Такие вот дела, вот к чему приводит снижение интереса к книгам. Сравнивать с китайскими школьниками, которые лидеры рейтинга, вообще невозможно – те на 70-100 баллов опережают россиян, а с нами разница вообще космос», — говорится в публикации.
[Исправлено: serg kost, 07.10.2021 - 22:44]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10595
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 22:53
Цитата:
Гога: -_---Лишь бы когда приспичить , не поздно было.Получается я и те кто останется будут в первых рядах . Примим удар на себя! .
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 22:59
Цитата:
Какой тебе удар - ты вечно в разьездах))
Vit:
Получается я и те кто останется будут в первых рядах . Примим удар на себя! .
Получается я и те кто останется будут в первых рядах . Примим удар на себя! .
Какой тебе удар - ты вечно в разьездах))
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 23:10
Цитата:
----Вроде уже года 4 собираешься?Мог бы уже доки сделать за это время.
Vit:
. Примим удар на себя!
. Примим удар на себя!
----Вроде уже года 4 собираешься?Мог бы уже доки сделать за это время.
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 23:15
Цитата:
--- Не переживай ,интернет же переименовали??Галаптор ,вроде?? Так и это сделают.
elektron:
А пицца, она и в африке пицца
А пицца, она и в африке пицца
--- Не переживай ,интернет же переименовали??Галаптор ,вроде?? Так и это сделают.
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 23:17
Цитата:
Нууу... Справедливости ради, в заявлении на гражданство есть графа о подтверждении знания русского языка. Может мне инспектор с больными тараканами попался, но мне она сказала вписывать туда свой документ об образовании. Хотя каким образом диплом казахстанского вуза по специальности "Теплоэнергетика" доказывает знание русского языка - я не знаю. Он и знания в области теплоэнергетики-то не доказывает .
Ну и эта... На воре шапка горит?!
[Исправлено: Victor Yang, 07.10.2021 - 23:19]
yudjin:
По программе переселения соотечественников НЕТ никакого теста
По программе переселения соотечественников НЕТ никакого теста
Нууу... Справедливости ради, в заявлении на гражданство есть графа о подтверждении знания русского языка. Может мне инспектор с больными тараканами попался, но мне она сказала вписывать туда свой документ об образовании. Хотя каким образом диплом казахстанского вуза по специальности "Теплоэнергетика" доказывает знание русского языка - я не знаю. Он и знания в области теплоэнергетики-то не доказывает .
Ну и эта... На воре шапка горит?!
[Исправлено: Victor Yang, 07.10.2021 - 23:19]
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 23:23
Цитата:
Слышал что отказались от этой затеи. А вообще у каждого языка свой "путь". Русский впитывает как губка, немецкий - свои слова придумывает. Однажды немец не понял слова Калькулятор. Казахский тоже свои слова вводит - те же математика, библиотека, аэропорт, которые на многих языках звучат одинаково, на казахском звучат по-своему.
Но когда-то и в русском языке не стали перенимать Оксигениум, гидрогениум, гидраргирум, а перевели на русский язык - кислород, водород и ртуть соответственно. Небоскрёб, самолёт - туда же. А вот самоезда нет - вместо него автомобиль.
[Исправлено: Victor Yang, 07.10.2021 - 23:31]
Гога:
интернет же переименовали??Галаптор ,вроде?
интернет же переименовали??Галаптор ,вроде?
Слышал что отказались от этой затеи. А вообще у каждого языка свой "путь". Русский впитывает как губка, немецкий - свои слова придумывает. Однажды немец не понял слова Калькулятор. Казахский тоже свои слова вводит - те же математика, библиотека, аэропорт, которые на многих языках звучат одинаково, на казахском звучат по-своему.
Но когда-то и в русском языке не стали перенимать Оксигениум, гидрогениум, гидраргирум, а перевели на русский язык - кислород, водород и ртуть соответственно. Небоскрёб, самолёт - туда же. А вот самоезда нет - вместо него автомобиль.
[Исправлено: Victor Yang, 07.10.2021 - 23:31]
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 23:32
Цитата:
----_____Чегой то я вас не понимаю
Victor Yang:
----_____Чегой то я вас не понимаю
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 23:38
Цитата:
Какой именно момент непонятен?
Гога:
_____Чегой то я вас не понимаю
_____Чегой то я вас не понимаю
Какой именно момент непонятен?
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