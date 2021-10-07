Отправлено: - 20:57

abaika95:

Тут Макс сетовал мол сначала заслужите это уважение))

abaika95:

пишет же и понимает что пишет и даже ниче не екает у мигранта

[Исправлено: maxsaf, 07.10.2021 - 21:03]

Цитата:Не, давайте я вас сейчас поуважаю, в долг. А заслужите потом как-нибудь. Я же должен уважать без причиныЦитата:А че у меня должно екать? ))