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≡ Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42547
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
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Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3838
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 19:05
#45
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Цитата:
abaika95:
то тебя отправят на Камчатку работать

--- Как всегда , лишь бы вставить свою ересь. Получил гражданство - подъемные не берешь -- и едь куда угодно.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7826
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 20:21
#46
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Цитата:
Добринцофф:
пицца не переводиться на казахский

Она по-новоказахски теперь PISSA ;-)

Цитата:
Добринцофф:
редложил меню писать только казахском

куатовская ситуация разворачивается наоборот. Вскоре некоторые куатоподобные владельцы жрален преподнесут вывеску и меню только на казахском. Будут ли русскоязычные граждане требовать обслужить их на пока еще официальном русском? Или им будет легче проголосовать, как грится, рублём и больше не ходить в такие заведения?
Судя по всему куатомозглые правители выбрали путь еще большего разобщения народа... прикрываясь какими-то общими фразами о поддержке языка.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3998
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 20:27
#47
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Уже определились с алфавитом?
На кириллице или латинице?
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7826
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 20:32
#48
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Цитата:
abaika95:
Потомучто на этапе проверки отсеивают немного не таких соотечествиников)

Да сколько можно выкручиваться, как х... поросячий. Всё то ты знаешь, везде то ты был... что и послать некуда. Или тебя тоже отсеили "соотечественник"? По ходу кошачьей мордой не вышел, не дали гражданство, теперь обс...ть будешь?
А Россия, как мать, принимает всех.. а для сирых и убогих всегда куча причин найдется.

Цитата:
abaika95:
Трудовые ресурсы там нужны а не соотечествиники

Ну хоть бы и так... в отличие от РК, где оралманы для толпы нужны, чтобы уровнять население северо-восточных областей.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10593
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 20:35
#49
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Цитата:
yudjin:
На югах название разных жрален большенство уже на разных языках, русского мало . Иногда путаешся . А вот меню почти везде на двух Русский присутствует. Покупать борщ на юге это беда, не в обиду абайка но это не ваше. А вот беш или куардак тема ! Вкусно.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
190
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 20:39
#50
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Цитата:
peshexod:
Уже определились с алфавитом? На кириллице или латинице?

Вобще странное поведение, сами от своего собственного языка отказались, изобрели новый, до ума ещё не довели, а всех пользоваться им уже заставляют.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
190
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 20:42
#51
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Смотрю на картинку из статьи, всегда думал что столовая по-казахски "асхана", а оказывается "ашана" 🤦🏻‍♂️
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10593
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 20:47
#52
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Цитата:
drakon:
Не хочу я, ехать в Россию Злые там все. Не земляк, серый волк. Дбд. Может ещё Виктор янг не понял а я давно понял что там не сахар. А вот в Канаду я б поехал. Тем более уже есть у меня там недвижимость.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
190
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 20:54
#53
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Цитата:
Добринцофф:
пицца не переводиться на казахский

Да вобще многих слов нет в казахском. Такая политика вытеснения русского языка проводится не только потому, что среди тех кто пишет законы, затесались нацики и русофобы. Но и потому что казахский по всем статьям проигрывает русскому, достаточно беден, на нём сложнее полноценно излагать свои мысли и со временем он просто исчез бы из-за ненадобности, проиграл бы в естественном отборе. Вот они и изощраются от безысходности, заставляют, принуждают, искусственно вытясняют более конкурентоспособный язык и его носителей.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12557
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 20:57
#54
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Цитата:
abaika95:
Тут Макс сетовал мол сначала заслужите это уважение))

Не, давайте я вас сейчас поуважаю, в долг. А заслужите потом как-нибудь. Я же должен уважать без причины :lol:

Цитата:
abaika95:
пишет же и понимает что пишет и даже ниче не екает у мигранта

А че у меня должно екать? ))

[Исправлено: maxsaf, 07.10.2021 - 21:03]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12557
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 21:13
#55
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Цитата:
abaika95:
И да Куата надо вернуть на родину

Согласен, власти Украины должны выдать преступника :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22897
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 21:14
#56
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Цитата:
Vit:
Не хочу я, ехать в Россию Злые там все.

Не - хлчешь, не езжай... :lol: ;-)
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7826
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 21:20
#57
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Цитата:
Николаич I:
а оказывается "ашана"

что в переводе, голодная мать
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12557
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 21:28
#58
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Цитата:
Vit:
А вот в Канаду я б поехал

Забудь. Не реально
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10593
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 21:30
#59
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Цитата:
maxsaf:
Тогда деньги отдай . За сарай
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