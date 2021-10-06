Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+6°C
  • 780 мм рт.ст.
  • 66% влажность
  • З, 3.18 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 688 из 689«1...686687688689»
Ответить Новый топик
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22897
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 17:13
#10306
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Лапша костанайская в Рудном..

У нас в обед, хлеб не едят... :lol: :oops:
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
312
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 17:18
#10307
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Местами деревенский фарш в городе можно купить. Как и молоко с творогом.
Насколько хорошие? Ну у меня жена деревенская, хвалит.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3267
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 17:19
#10308
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ноябре только брали голову..
Кончилась..



Как ребенок то мясу радуется..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3267
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 17:22
#10309
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще гусей набрал на 110 тысяч..
Рара вроде как осталась..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3267
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 17:25
#10310
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это уже в этом году..

Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12557
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 20:03
#10311
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
новость вышла что теперь визуальная информация будет только на государственном и по необходимости на русском языке.....

Избавьтесь уже от русского окончательно. Я больше не хочу с вами общаться без переводчика :lol:
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14425
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 20:36
#10312
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
уже в этом году..

Мереке, мой тебе совет - не выкладывай фото ребёнка своего. Люди разные бывают, да и в будущем твоего сына может сказаться. Ты образец кибернебезопасности - такие вещи суммарно нежелательно выкладывать на всеобщее обозрение.
Я серьёзно - это может быть опасно
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13534
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 20:46
#10313
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
мой тебе совет -


я ему уже говорил когда он вышел в эфир
со своим шоу
он не понял.
в прошлой жизни форума такой запрещалось.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3267
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 22:16
#10314
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Мереке

А, да я то думал в одноклассниках все наши выкладывают, какая разница, я там тоже выкладывал его с трех месяцев..
Это от сайта зависит?
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14425
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 22:54
#10315
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А, да я то думал в одноклассниках все наши выкладывают, какая разница, я там тоже выкладывал его с трех месяцев.. Это от сайта зависит?

Нет, от сайта не зависит, конечно. Просто вот злоумышленники будут знать где ты живёшь, какая у тебя дома обстановка и твоего сына. Этой информации достаточно чтобы обмануть твоего сына (не сейчас, конечно, - позже) и проникнуть к тебе в квартиру. А в одноклассниках можно просто закрыть свою страничку от посторонних и её будут видеть только свои.
Немного информации:


[Исправлено: Victor Yang, 06.10.2021 - 22:56]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3267
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 23:06
#10316
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
проникнуть к тебе в квартиру. А в

Да, с этим проблема конечно, но у нас дома всегда кто то есть, раньше да, сталкивался с этим, нас пои нас же в лихиз 90х обокрали, там волосы дыбом у меня встали, та еще история..
Потом мать тех, куда меня в семью приняли, при ней же, она начала выходить, а мимо просто убежали, могли и заколоть..
От тех историй еще долго по ночам спать не мог..
Но думаю профи, от них не отделаться в любом случае.
Не знаю еще.
А по поводу паролей да, проблема..
У меня и тут пароль так себе, любой если захочет, войдет от моего имени..
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
312
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 23:12
#10317
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осторожность в наше время не помешает.
Вон уже некоторые начали завидовать твоим котлетам и мантам.
А вроде пока ещё не голодный год...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3267
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 23:33
#10318
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
котлетам и мантам.

Да, сегодня это на вес золота, еда каждый день..
Своей хотел золото купить на днюху в декабре, но чувствую что все уйдет на манты и котлеты..
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14425
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.10.21 - 00:29
#10319
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
и мантам.

Моё любимое блюдо. Обычно по праздникам готовим. Иногда сами, но чаще покупаем. В Кустанае нам хлебозаводовские нравились - на развес в Солнечном брал. В Челябинске тоже нашёл вкусные на развес - не помню уже названия, знаю только место где продают.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3267
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.10.21 - 20:58
#10320
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в Рудном, скоро в Костанай, едим напоследок обычные покупные вареники..
Все что наварили, съели уже..

Профайл
Страница 688 из 689«1...686687688689»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS