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Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42547
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3838
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 19:05
Цитата:
--- Как всегда , лишь бы вставить свою ересь. Получил гражданство - подъемные не берешь -- и едь куда угодно.
abaika95:
то тебя отправят на Камчатку работать
то тебя отправят на Камчатку работать
--- Как всегда , лишь бы вставить свою ересь. Получил гражданство - подъемные не берешь -- и едь куда угодно.
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 20:21
Цитата:
Она по-новоказахски теперь PISSA
Цитата:
куатовская ситуация разворачивается наоборот. Вскоре некоторые куатоподобные владельцы жрален преподнесут вывеску и меню только на казахском. Будут ли русскоязычные граждане требовать обслужить их на пока еще официальном русском? Или им будет легче проголосовать, как грится, рублём и больше не ходить в такие заведения?
Судя по всему куатомозглые правители выбрали путь еще большего разобщения народа... прикрываясь какими-то общими фразами о поддержке языка.
Добринцофф:
пицца не переводиться на казахский
пицца не переводиться на казахский
Она по-новоказахски теперь PISSA
Цитата:
Добринцофф:
редложил меню писать только казахском
редложил меню писать только казахском
куатовская ситуация разворачивается наоборот. Вскоре некоторые куатоподобные владельцы жрален преподнесут вывеску и меню только на казахском. Будут ли русскоязычные граждане требовать обслужить их на пока еще официальном русском? Или им будет легче проголосовать, как грится, рублём и больше не ходить в такие заведения?
Судя по всему куатомозглые правители выбрали путь еще большего разобщения народа... прикрываясь какими-то общими фразами о поддержке языка.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3998
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 20:27
Уже определились с алфавитом?
На кириллице или латинице?
На кириллице или латинице?
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 20:32
Цитата:
Да сколько можно выкручиваться, как х... поросячий. Всё то ты знаешь, везде то ты был... что и послать некуда. Или тебя тоже отсеили "соотечественник"? По ходу кошачьей мордой не вышел, не дали гражданство, теперь обс...ть будешь?
А Россия, как мать, принимает всех.. а для сирых и убогих всегда куча причин найдется.
Цитата:
Ну хоть бы и так... в отличие от РК, где оралманы для толпы нужны, чтобы уровнять население северо-восточных областей.
abaika95:
Потомучто на этапе проверки отсеивают немного не таких соотечествиников)
Потомучто на этапе проверки отсеивают немного не таких соотечествиников)
Да сколько можно выкручиваться, как х... поросячий. Всё то ты знаешь, везде то ты был... что и послать некуда. Или тебя тоже отсеили "соотечественник"? По ходу кошачьей мордой не вышел, не дали гражданство, теперь обс...ть будешь?
А Россия, как мать, принимает всех.. а для сирых и убогих всегда куча причин найдется.
Цитата:
abaika95:
Трудовые ресурсы там нужны а не соотечествиники
Трудовые ресурсы там нужны а не соотечествиники
Ну хоть бы и так... в отличие от РК, где оралманы для толпы нужны, чтобы уровнять население северо-восточных областей.
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 20:35
Цитата:
yudjin:На югах название разных жрален большенство уже на разных языках, русского мало . Иногда путаешся . А вот меню почти везде на двух Русский присутствует. Покупать борщ на юге это беда, не в обиду абайка но это не ваше. А вот беш или куардак тема ! Вкусно.
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 20:39
Цитата:
Вобще странное поведение, сами от своего собственного языка отказались, изобрели новый, до ума ещё не довели, а всех пользоваться им уже заставляют.
peshexod:
Уже определились с алфавитом? На кириллице или латинице?
Уже определились с алфавитом? На кириллице или латинице?
Вобще странное поведение, сами от своего собственного языка отказались, изобрели новый, до ума ещё не довели, а всех пользоваться им уже заставляют.
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 20:42
Смотрю на картинку из статьи, всегда думал что столовая по-казахски "асхана", а оказывается "ашана" 🤦🏻♂️
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 20:47
Цитата:
drakon:Не хочу я, ехать в Россию Злые там все. Не земляк, серый волк. Дбд. Может ещё Виктор янг не понял а я давно понял что там не сахар. А вот в Канаду я б поехал. Тем более уже есть у меня там недвижимость.
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 20:54
Цитата:
Да вобще многих слов нет в казахском. Такая политика вытеснения русского языка проводится не только потому, что среди тех кто пишет законы, затесались нацики и русофобы. Но и потому что казахский по всем статьям проигрывает русскому, достаточно беден, на нём сложнее полноценно излагать свои мысли и со временем он просто исчез бы из-за ненадобности, проиграл бы в естественном отборе. Вот они и изощраются от безысходности, заставляют, принуждают, искусственно вытясняют более конкурентоспособный язык и его носителей.
Добринцофф:
пицца не переводиться на казахский
пицца не переводиться на казахский
Да вобще многих слов нет в казахском. Такая политика вытеснения русского языка проводится не только потому, что среди тех кто пишет законы, затесались нацики и русофобы. Но и потому что казахский по всем статьям проигрывает русскому, достаточно беден, на нём сложнее полноценно излагать свои мысли и со временем он просто исчез бы из-за ненадобности, проиграл бы в естественном отборе. Вот они и изощраются от безысходности, заставляют, принуждают, искусственно вытясняют более конкурентоспособный язык и его носителей.
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 20:57
Цитата:
Не, давайте я вас сейчас поуважаю, в долг. А заслужите потом как-нибудь. Я же должен уважать без причины
Цитата:
А че у меня должно екать? ))
[Исправлено: maxsaf, 07.10.2021 - 21:03]
abaika95:
Тут Макс сетовал мол сначала заслужите это уважение))
Тут Макс сетовал мол сначала заслужите это уважение))
Не, давайте я вас сейчас поуважаю, в долг. А заслужите потом как-нибудь. Я же должен уважать без причины
Цитата:
abaika95:
пишет же и понимает что пишет и даже ниче не екает у мигранта
пишет же и понимает что пишет и даже ниче не екает у мигранта
А че у меня должно екать? ))
[Исправлено: maxsaf, 07.10.2021 - 21:03]
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 21:13
Цитата:
Согласен, власти Украины должны выдать преступника
abaika95:
И да Куата надо вернуть на родину
И да Куата надо вернуть на родину
Согласен, власти Украины должны выдать преступника
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22897
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 21:14
Цитата:
Не - хлчешь, не езжай...
Vit:
Не хочу я, ехать в Россию Злые там все.
Не хочу я, ехать в Россию Злые там все.
Не - хлчешь, не езжай...
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 21:20
Цитата:
что в переводе, голодная мать
Николаич I:
а оказывается "ашана"
а оказывается "ашана"
что в переводе, голодная мать
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 21:28
Цитата:
Забудь. Не реально
Vit:
А вот в Канаду я б поехал
А вот в Канаду я б поехал
Забудь. Не реально
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 21:30
Цитата:
maxsaf:Тогда деньги отдай . За сарай
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