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Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42547
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10431
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 17:20
Цитата:
Где развалились?))
Захват чужой территории и война это развал по твоему?
Значит когда большевики завхатили власть а потом немцы напали на СССР это развалили страну тупые коммунисты?))
Цитата:
Да теперь пример Украины всем урок
На долго
Теперь с Россией сюсюкатся никто не будет
Знают все вокруг что крыса ударит из под Тишка)
viktorian85:
На Украине они захватили власть в итоге развалились
На Украине они захватили власть в итоге развалились
Где развалились?))
Захват чужой территории и война это развал по твоему?
Значит когда большевики завхатили власть а потом немцы напали на СССР это развалили страну тупые коммунисты?))
Цитата:
viktorian85:
. У нас и в Белоруссии их задавят силовики. Никто не хочет развалится и стать мировой попрошайкой. Пример Украины теперь всем урок.
. У нас и в Белоруссии их задавят силовики. Никто не хочет развалится и стать мировой попрошайкой. Пример Украины теперь всем урок.
Да теперь пример Украины всем урок
На долго
Теперь с Россией сюсюкатся никто не будет
Знают все вокруг что крыса ударит из под Тишка)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10431
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 17:27
Цитата:
Да странная ситуевина когда несколько поколений живут в стране,живут язык не учат,культуру соседей по стране не признают,историю считают не заслуживающей внимания а когда им говорят ну чтож вы тогда тут живёте если вам все тут не нравится? Сразу начинают истерить что вокруг них одни нацисты,русофобы,антисоветчики а мы вам тут все построили в городах пока вы жили в аулах))
Лицемерие это называется
И да в этом плане кандасы из Афгана будут роднее чем некоторые местные лицемеры
Те хотябы не бьют себя пяткой в грудь и не пыжатся своим происхождением
Афганцы и афганцы
yudjin:
А вообще интересная ситуёвина, когда сотни тысяч своих же граждан стали не любы в стране, где живут уже не в одном поколении, их без зазрения совести обзывают всякими словами в комментариях под преступными видосами куатов, их с легким сердцем посылают куда подальше с чемоданом на нур-форумах... При этом с распростёртыми объятиями встречают малознакомых оралманов/кандасов с непонятными прошлым, менталитетом и взглядами. Последние оказались "роднее"?
А вообще интересная ситуёвина, когда сотни тысяч своих же граждан стали не любы в стране, где живут уже не в одном поколении, их без зазрения совести обзывают всякими словами в комментариях под преступными видосами куатов, их с легким сердцем посылают куда подальше с чемоданом на нур-форумах... При этом с распростёртыми объятиями встречают малознакомых оралманов/кандасов с непонятными прошлым, менталитетом и взглядами. Последние оказались "роднее"?
Да странная ситуевина когда несколько поколений живут в стране,живут язык не учат,культуру соседей по стране не признают,историю считают не заслуживающей внимания а когда им говорят ну чтож вы тогда тут живёте если вам все тут не нравится? Сразу начинают истерить что вокруг них одни нацисты,русофобы,антисоветчики а мы вам тут все построили в городах пока вы жили в аулах))
Лицемерие это называется
И да в этом плане кандасы из Афгана будут роднее чем некоторые местные лицемеры
Те хотябы не бьют себя пяткой в грудь и не пыжатся своим происхождением
Афганцы и афганцы
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7823
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 17:28
Цитата:
А патамушта они не подают именно НА ПРОГРАММУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ соотечественников с получением зелёной книжки, а через вид на жительство делают гражданство. Тогда экзамен есть. Почитай сначала, трепло.
abaika95:
А чеж тогда таджиКи и узбеки тест сдают на знание русского?)) Получается не соотечествениники?
А чеж тогда таджиКи и узбеки тест сдают на знание русского?)) Получается не соотечествениники?
А патамушта они не подают именно НА ПРОГРАММУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ соотечественников с получением зелёной книжки, а через вид на жительство делают гражданство. Тогда экзамен есть. Почитай сначала, трепло.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10431
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 17:41
Цитата:
А почему не подают если это упрощено и подъемные дают ты не понимаешь да?)))
Потомучто на этапе проверки отсеивают немного не таких соотечествиников)
И да если тебя повезло и тебе дают гражданство то тебя отправят на Камчатку работать потомучто местные не хотят потамушта Государственная программа РФ по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, которой сначала было охвачено только русскоязычное население, впоследствии стала охватывать также представителей других этнических групп с целью обеспечения трудовыми ресурсами регионы, в которых ощущается дефицит рабочей силы.
Так что не 3,14..и о соотечествениниках в России
Трудовые ресурсы там нужны а не соотечествиники
yudjin:
А патамушта они не подают именно НА ПРОГРАММУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ соотечественников с получением зелёной книжки, а через вид на жительство делают гражданство. Тогда экзамен есть. Почитай сначала, трепло.
А патамушта они не подают именно НА ПРОГРАММУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ соотечественников с получением зелёной книжки, а через вид на жительство делают гражданство. Тогда экзамен есть. Почитай сначала, трепло.
А почему не подают если это упрощено и подъемные дают ты не понимаешь да?)))
Потомучто на этапе проверки отсеивают немного не таких соотечествиников)
И да если тебя повезло и тебе дают гражданство то тебя отправят на Камчатку работать потомучто местные не хотят потамушта Государственная программа РФ по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, которой сначала было охвачено только русскоязычное население, впоследствии стала охватывать также представителей других этнических групп с целью обеспечения трудовыми ресурсами регионы, в которых ощущается дефицит рабочей силы.
Так что не 3,14..и о соотечествениниках в России
Трудовые ресурсы там нужны а не соотечествиники
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10586
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 17:43
Цитата:
abaika95: И да в этом плане кандасы из Афгана будут роднее чем некоторыеНебудут. Выгоняя своих родных с которыми прожили сто лет, вы поймете что новые пришедшие очень совсем и не родные и пришли со своими обычаями которые не такие.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2633
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 17:44
Цитата:
Это мы так наивно думали.
А в это время абайки думали о нас так:"они видите ли уберменши а вокруг одни унтерменши которые что-то там на своем тарабарском чето несут)) да пошли они вон)))"
Обида его гложет, что он не принадлежит к "имперцам", комплексы в себе всякие развивает, накручивает себя и себе подобных (разжигает!).
И домысливает, домысливает (домыслить - додумать, придумать, выдумать, вообразить, измыслить, вымыслить, надумать - Словарь русских...)
Сильно не увлекайся, Абайка,а то зафанатеешь, либо свихнешься на этой почве, как Джеймс Форрестол,выбросившийся из окна с криком:"The Russians are coming!"
[Исправлено: таноми52, 07.10.2021 - 17:48]
Vit:
Ведь жили же нормально, ходили в гости друг к другу, праздники вместе отмечали хоть ваши хоть наши.
Ведь жили же нормально, ходили в гости друг к другу, праздники вместе отмечали хоть ваши хоть наши.
Это мы так наивно думали.
А в это время абайки думали о нас так:"они видите ли уберменши а вокруг одни унтерменши которые что-то там на своем тарабарском чето несут)) да пошли они вон)))"
Обида его гложет, что он не принадлежит к "имперцам", комплексы в себе всякие развивает, накручивает себя и себе подобных (разжигает!).
И домысливает, домысливает (домыслить - додумать, придумать, выдумать, вообразить, измыслить, вымыслить, надумать - Словарь русских...)
Сильно не увлекайся, Абайка,а то зафанатеешь, либо свихнешься на этой почве, как Джеймс Форрестол,выбросившийся из окна с криком:"The Russians are coming!"
[Исправлено: таноми52, 07.10.2021 - 17:48]
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 17:50
Цитата:
В чём экономия?Сэкономить 5 копеек на менюшке,что бы растерять клиентов?
Ты уверен, что казахи сами поймут ,что там написано в этой менюшке на их родном языке?
Вести успешный бизнес-это не бестолковые никому не нужные законы писать.
Как ты думаешь почему в Тайланде перед входом в кафе, меню написано по русски и тайки зазывают на русском языке,потому что знают кто деньги платит тот и музыку заказывает,а ведь могли бы и нос задрать,типа жрать захочешь выучишь тайский,а потом придёшь.
abaika95:
И самое интересное что теперь и у нас это очень удобно будет для наших ИП Открывает к примеру добринцов кафе в тобыле Раньше он должен был меню и рекламу сделать на двух языках это траты А теперь? Ай да закажу только на государственном никто не обидется ведь что там непонятного в меню может быть? Пицца это пицца,борщь это борщь,манты это манты Вот с чаем только сложно будет) Остальное экономия)
И самое интересное что теперь и у нас это очень удобно будет для наших ИП Открывает к примеру добринцов кафе в тобыле Раньше он должен был меню и рекламу сделать на двух языках это траты А теперь? Ай да закажу только на государственном никто не обидется ведь что там непонятного в меню может быть? Пицца это пицца,борщь это борщь,манты это манты Вот с чаем только сложно будет) Остальное экономия)
В чём экономия?Сэкономить 5 копеек на менюшке,что бы растерять клиентов?
Ты уверен, что казахи сами поймут ,что там написано в этой менюшке на их родном языке?
Вести успешный бизнес-это не бестолковые никому не нужные законы писать.
Как ты думаешь почему в Тайланде перед входом в кафе, меню написано по русски и тайки зазывают на русском языке,потому что знают кто деньги платит тот и музыку заказывает,а ведь могли бы и нос задрать,типа жрать захочешь выучишь тайский,а потом придёшь.
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 17:57
Цитата:
Минус три региона и минус 7 миллионов населения. Подумаешь ничего страшного. Не развалились
Цитата:
Конечно урок. Поэтому теперь все будут майданутых сажать в своих странах чтобы не развалиться как Украина.
abaika95:
Где развалились?)) Захват чужой территории и война это развал по твоему?
Где развалились?)) Захват чужой территории и война это развал по твоему?
Минус три региона и минус 7 миллионов населения. Подумаешь ничего страшного. Не развалились
Цитата:
abaika95:
Да теперь пример Украины всем урок На долго Теперь с Россией сюсюкатся никто не будет Знают все вокруг что крыса ударит из под Тишка)
Да теперь пример Украины всем урок На долго Теперь с Россией сюсюкатся никто не будет Знают все вокруг что крыса ударит из под Тишка)
Конечно урок. Поэтому теперь все будут майданутых сажать в своих странах чтобы не развалиться как Украина.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10431
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 18:06
Цитата:
Кто кого выгоняет начнем с этого?
Тебя тапками гонят?
Гонят только националистов типа Божко которые тут вчем недовольны))
Зачем они тут нужны скажи мне?
Цитата:
Ой да слава богу чтобы у меня нет комплекса мнимой имперскости
Это так глупо выглядит со стороны если честно
Когда предок раба,внук колхозника,сын слесаря выпендривается тем что космическая логика сделала так что он родился в русской семье и теперь он нос воротит и понтит что его деда раскулачили и сослали в Сибирь потомучто ИМПЕРИЯ а до этого деда этого деда проиграли в карты потомучто ИМПЕРИЯ)))
И теперь он значится тоже имперец и руку приложил)))
Комплексы комплексы
Цитата:
А что тебе запретили меню на русском писать?
Цитата:
Да уверен
Очень трудно не догадался что пицца это пицца
Цитата:
Пеоед каким именно кафе?))
Сколько их там таких? 3? 4?))
Как ты думаешь а почему в Германии вывески на немецком? И они не переживают что у них большая турецкая и русская общины живут
Кушать захотят придут)
Vit:
Небудут. Выгоняя своих родных с которыми прожили сто лет,
Небудут. Выгоняя своих родных с которыми прожили сто лет,
Кто кого выгоняет начнем с этого?
Тебя тапками гонят?
Гонят только националистов типа Божко которые тут вчем недовольны))
Зачем они тут нужны скажи мне?
Цитата:
таноми52:
А в это время абайки думали о нас так:"они видите ли уберменши а вокруг одни унтерменши которые что-то там на своем тарабарском чето несут)) да пошли они вон)))" Обида его гложет, что он не принадлежит к "имперцам", комплексы в себе всякие развивает,
А в это время абайки думали о нас так:"они видите ли уберменши а вокруг одни унтерменши которые что-то там на своем тарабарском чето несут)) да пошли они вон)))" Обида его гложет, что он не принадлежит к "имперцам", комплексы в себе всякие развивает,
Ой да слава богу чтобы у меня нет комплекса мнимой имперскости
Это так глупо выглядит со стороны если честно
Когда предок раба,внук колхозника,сын слесаря выпендривается тем что космическая логика сделала так что он родился в русской семье и теперь он нос воротит и понтит что его деда раскулачили и сослали в Сибирь потомучто ИМПЕРИЯ а до этого деда этого деда проиграли в карты потомучто ИМПЕРИЯ)))
И теперь он значится тоже имперец и руку приложил)))
Комплексы комплексы
Цитата:
Добринцофф:
В чём экономия?Сэкономить 5 копеек на менюшке,что бы растерять клиентов?
В чём экономия?Сэкономить 5 копеек на менюшке,что бы растерять клиентов?
А что тебе запретили меню на русском писать?
Цитата:
Добринцофф:
Ты уверен, что казахи сами поймут ,что там написано в этой менюшке на их родном языке?
Ты уверен, что казахи сами поймут ,что там написано в этой менюшке на их родном языке?
Да уверен
Очень трудно не догадался что пицца это пицца
Цитата:
Добринцофф:
Как ты думаешь почему в Тайланде перед входом в кафе, меню написано по русски и тайки зазывают
Как ты думаешь почему в Тайланде перед входом в кафе, меню написано по русски и тайки зазывают
Пеоед каким именно кафе?))
Сколько их там таких? 3? 4?))
Как ты думаешь а почему в Германии вывески на немецком? И они не переживают что у них большая турецкая и русская общины живут
Кушать захотят придут)
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 18:12
Цитата:
Комплекс неполноценности малых народов. Империя всё построила вот и обида Бывает.
таноми52:
Обида его гложет, что он не принадлежит к "имперцам", комплексы в себе всякие развивает, накручивает себя и себе подобных (разжигает!). И домысливает, домысливает (домыслить - додумать, придумать, выдумать, вообразить, измыслить, вымыслить, надумать - Словарь русских...)
Обида его гложет, что он не принадлежит к "имперцам", комплексы в себе всякие развивает, накручивает себя и себе подобных (разжигает!). И домысливает, домысливает (домыслить - додумать, придумать, выдумать, вообразить, измыслить, вымыслить, надумать - Словарь русских...)
Комплекс неполноценности малых народов. Империя всё построила вот и обида Бывает.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10431
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 18:18
Шовинисты и доморощенные имперцы позорят всю нацию
Таких может быть и 20% всего от всех
Но по этим 20% судят о всем народе так сказать
Почему-то Дворянин Гумилев сын Поэта Гумилева и Ахматовой не страдал имперской болезнью
Может потмоучто 3 раза сидел из за своего происхождения
Но ездил изучал культуру народов живущих в СССР
Кроме русского знал персидский,тюркский языки
Ниче челюсть не отвалилась
Изучал историю как Руси так и соседних народов
Оставил после себя богатейшее научное наследие
Фи говорят имперцы дети сантехников и внуки крепостных
Этот Гумилев неправильный русский какойто
Таких может быть и 20% всего от всех
Но по этим 20% судят о всем народе так сказать
Почему-то Дворянин Гумилев сын Поэта Гумилева и Ахматовой не страдал имперской болезнью
Может потмоучто 3 раза сидел из за своего происхождения
Но ездил изучал культуру народов живущих в СССР
Кроме русского знал персидский,тюркский языки
Ниче челюсть не отвалилась
Изучал историю как Руси так и соседних народов
Оставил после себя богатейшее научное наследие
Фи говорят имперцы дети сантехников и внуки крепостных
Этот Гумилев неправильный русский какойто
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 18:20
Цитата:
Зачем ты позоришь свою нацию?
abaika95:
Шовинисты и доморощенные имперцы позорят всю нацию
Шовинисты и доморощенные имперцы позорят всю нацию
Зачем ты позоришь свою нацию?
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 18:22
Цитата:
Нет,ты же предложил меню писать только казахском ,ради экономии.
Цитата:
Конечно не трудно,пицца не переводиться на казахский
Цитата:
В любом,потому что очень много туристов именно с бывшего СССР,которые очень хорошо знают русский,а вот меню на казахском я не видел совсем.
Цитата:
Зря ты Германию в пример привёл,там полно русских магазинов,с русскими вывесками и продуктами,этикетки которых только на одном русском языке.Конфеты Баян-сулу то же кстати есть.
abaika95:
А что тебе запретили меню на русском писать?
А что тебе запретили меню на русском писать?
Нет,ты же предложил меню писать только казахском ,ради экономии.
Цитата:
abaika95:
Да уверен Очень трудно не догадался что пицца это пицца Цитата:
Да уверен Очень трудно не догадался что пицца это пицца Цитата:
Конечно не трудно,пицца не переводиться на казахский
Цитата:
abaika95:
Пеоед каким именно кафе?)) Сколько их там таких? 3? 4?))
Пеоед каким именно кафе?)) Сколько их там таких? 3? 4?))
В любом,потому что очень много туристов именно с бывшего СССР,которые очень хорошо знают русский,а вот меню на казахском я не видел совсем.
Цитата:
abaika95:
Как ты думаешь а почему в Германии вывески на немецком?
Как ты думаешь а почему в Германии вывески на немецком?
Зря ты Германию в пример привёл,там полно русских магазинов,с русскими вывесками и продуктами,этикетки которых только на одном русском языке.Конфеты Баян-сулу то же кстати есть.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 311
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 18:26
Цитата:
Куда хочешь сам, туда иотправят. Кроме десятка-другого регионов, где нет квоты на рабочую силу.
Везде разные подъемные, и разное количество людей требуется. В некоторых регионах квоты уже весной выбираютс.
abaika95: если тебя повезло и тебе дают гражданство то тебя отправят на Камчатку работать
Куда хочешь сам, туда иотправят. Кроме десятка-другого регионов, где нет квоты на рабочую силу.
Везде разные подъемные, и разное количество людей требуется. В некоторых регионах квоты уже весной выбираютс.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22895
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 18:30
Цитата:
И Рахат, и шоколад Алёнка, всё на русском...
Добринцофф:
Конфеты Баян-сулу то же кстати есть.
Конфеты Баян-сулу то же кстати есть.
И Рахат, и шоколад Алёнка, всё на русском...
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