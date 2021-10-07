Прогноз на 5 дней
ясно+8°C
  • 780 мм рт.ст.
  • 58% влажность
  • З, 3.22 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Консорциум журналистов ICIJ опубликовал «Архив Пандоры» -...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42547
Консорциум журналистов ICIJ опубликовал «Архив Пандоры» -...
Отправлено: 07.10.21 - 13:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Консорциум журналистов ICIJ опубликовал «Архив Пандоры» - документы о том, как чиновники из разных стран проводили сделки через офшоры, уклоняясь от уплаты налогов. Как должно отреагировать на эти разоблачения Правительство Казахстана?
Результаты опроса

electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
723
Re: Консорциум журналистов ICIJ опубликовал «Архив Пандоры» -...
Отправлено: 07.10.21 - 13:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а где пункт об отсечении конечностей?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10431
Re: Консорциум журналистов ICIJ опубликовал «Архив Пандоры» -...
Отправлено: 07.10.21 - 14:39
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сказал однажды Путин
Все эти расследования это легализация развед информации от ЦРУ и ФБР
А раз ЦРУ эту информацию выдали
Значит у них какие-то планы на этот счёт
К примеру раздраконить население
Ведь зачем надо знать кому принадлежит дворец в Геленджике или чё это за подруга у Путина у которой дочь очень похожа на кое кого и которая млн в офшоры выводит
Зачем это кому-то знать? Темболее это все неправда)))
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3836
Re: Консорциум журналистов ICIJ опубликовал «Архив Пандоры» -...
Отправлено: 07.10.21 - 15:22
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Темболее это все неправда

----- Откуда инфа? Или как всегда - одна бабушка сказала? :-x
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10431
Консорциум журналистов ICIJ опубликовал «Архив Пандоры» -...
Отправлено: 07.10.21 - 16:48
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Откуда инфа?

Инфа что это неправда?))
Путин так сказал
Говорит все враньё это не мой дворец и не моя дочь)
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3836
Консорциум журналистов ICIJ опубликовал «Архив Пандоры» -...
Отправлено: 07.10.21 - 16:58
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

---- Пиши тогда правильно , что это сказал сегодняшний именинник , а не ты .
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10431
Консорциум журналистов ICIJ опубликовал «Архив Пандоры» -...
Отправлено: 07.10.21 - 18:12
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
- Пиши тогда правильно , что это сказал сегодняшний именинник

Отмечаешь уже?
Портрет исцеловал?)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 69
Зарегистрированные пользователи: Гога

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS