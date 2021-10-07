Отправлено: - 18:06

Vit:

Небудут. Выгоняя своих родных с которыми прожили сто лет,

таноми52:

А в это время абайки думали о нас так:"они видите ли уберменши а вокруг одни унтерменши которые что-то там на своем тарабарском чето несут)) да пошли они вон)))" Обида его гложет, что он не принадлежит к "имперцам", комплексы в себе всякие развивает,

Добринцофф:

В чём экономия?Сэкономить 5 копеек на менюшке,что бы растерять клиентов?

Добринцофф:

Ты уверен, что казахи сами поймут ,что там написано в этой менюшке на их родном языке?

Добринцофф:

Как ты думаешь почему в Тайланде перед входом в кафе, меню написано по русски и тайки зазывают

Цитата:Кто кого выгоняет начнем с этого?Тебя тапками гонят?Гонят только националистов типа Божко которые тут вчем недовольны))Зачем они тут нужны скажи мне?Цитата:Ой да слава богу чтобы у меня нет комплекса мнимой имперскостиЭто так глупо выглядит со стороны если честноКогда предок раба,внук колхозника,сын слесаря выпендривается тем что космическая логика сделала так что он родился в русской семье и теперь он нос воротит и понтит что его деда раскулачили и сослали в Сибирь потомучто ИМПЕРИЯ а до этого деда этого деда проиграли в карты потомучто ИМПЕРИЯ)))И теперь он значится тоже имперец и руку приложил)))Комплексы комплексыЦитата:А что тебе запретили меню на русском писать?Цитата:Да уверенОчень трудно не догадался что пицца это пиццаЦитата:Пеоед каким именно кафе?))Сколько их там таких? 3? 4?))Как ты думаешь а почему в Германии вывески на немецком? И они не переживают что у них большая турецкая и русская общины живутКушать захотят придут)