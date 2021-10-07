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≡ Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42545
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
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Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
545
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 15:23
#15
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Сладко стелит в уши "какушку", но инфа для недальнозорких, тут и так всё понятно. "Патриотам" на радость, да чинушам, распил как никак республиканского масштаба, только на знаках навариться можно некисло.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10584
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 15:38
#16
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Цитата:
abaika95:
Непойму че вы этим добиваитесь? Неужели мы так вас раздражаем? Откуда появились эти куаты? Ведь жили же нормально, ходили в гости друг к другу, праздники вместе отмечали хоть ваши хоть наши.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22891
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 15:44
#17
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Цитата:
Vit:
Неужели мы так вас раздражаем?

Наверное - да... :lol: ;-)
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