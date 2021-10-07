Отправлено: - 15:38

abaika95:

Цитата:Непойму че вы этим добиваитесь? Неужели мы так вас раздражаем? Откуда появились эти куаты? Ведь жили же нормально, ходили в гости друг к другу, праздники вместе отмечали хоть ваши хоть наши.