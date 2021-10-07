Re: Консорциум журналистов ICIJ опубликовал «Архив Пандоры» -...

Отправлено: - 14:39

Как сказал однажды Путин

Все эти расследования это легализация развед информации от ЦРУ и ФБР

А раз ЦРУ эту информацию выдали

Значит у них какие-то планы на этот счёт

К примеру раздраконить население

Ведь зачем надо знать кому принадлежит дворец в Геленджике или чё это за подруга у Путина у которой дочь очень похожа на кое кого и которая млн в офшоры выводит

Зачем это кому-то знать? Темболее это все неправда)))