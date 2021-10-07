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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10419
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.10.21 - 15:09
#6136
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Цитата:
drakon:
Интересно, надолго вернули - ПП?...

Не земляку не надолго
Отберут скоро
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22891
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.10.21 - 15:13
#6137
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Цитата:
abaika95:
Отберут скоро

Думаю, что - да... :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3834
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.10.21 - 15:16
#6138
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Цитата:
drakon:

--- Выше у тебя спрашивал , ответь ??
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22891
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.10.21 - 15:40
#6139
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Цитата:
Гога:
И электричество выросло за 9 месяцев на 1000 ℅ .

Пока письма, не - приходили. Как придут - сообщу... :lol: :oops: :-P
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