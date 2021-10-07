Отправлено: - 14:06

То есть мы предоставляем частному бизнесу право выбора - размещать информацию о своей организации только на государственном языке и, по желанию владельца, на русском и других языках. Это абсолютно нормальная практика, бизнес должен иметь возможность решать самостоятельно, на каком языке размещать информацию о себе, естественно, без ущерба для государственного языка", - подчеркнул Берик Абдыгалиулы.

Цитата:Ну данное норма ясно даёт понятьЧто 1) это послание Путину в деревнюЧем больше он истерит через свои СМИ тем больше будет ответ2) это мнимая пилюля для наших нацпатриков как с тем номеров +73) это очень тонкий ход))Ведь это очень удобно для нашего югаЗачем им делать вывеску на двух языках?Там всервоно носителей русского очень малоИ самое интересное что теперь и у нас это очень удобно будет для наших ИПОткрывает к примеру добринцов кафе в тобылеРаньше он должен был меню и рекламу сделать на двух языках это тратыА теперь?Ай да закажу только на государственном никто не обидется ведь что там непонятного в меню может быть?Пицца это пицца,борщь это борщь,манты это мантыВот с чаем только сложно будет)Остальное экономия)