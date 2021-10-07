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Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42545
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7820
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
Оправдательная болтовня депутата совершенно не убедительна. Все уже давно нормы четко прописаны и худо бедно соблюдаются. Из всей этой затеи "куатовцев" во власти видно, что просто напросто хотят узаконить нарушение, когда пишут только на казахском языке. При чем идет игра в одни ворота. Когда есть требование двуязычия, но не только на югах, а даже на баннерах в Костанае, некоторых государственных учреждениях пишут только на одном государственном языке. В противоположном случае, работают ономасты, предупреждают, предписывают и могут наложить штраф, а в этом закрывают глаза.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10419
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 13:30
Обидно наверно сейчас многим
ОЙ как же так? Придется теперь на этом казахском писать вывески? И меню на казахском?? Вообще с думаю рухнули!!? А как же великий и могучий мировой!!! Который кроме постстовесткого пространства нигде не используется))
Да и то уже отходят от его использования
ОЙ как же так? Придется теперь на этом казахском писать вывески? И меню на казахском?? Вообще с думаю рухнули!!? А как же великий и могучий мировой!!! Который кроме постстовесткого пространства нигде не используется))
Да и то уже отходят от его использования
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10419
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 13:31
И да Куата надо вернуть на родину
Статью ему отменить
И дать должность в отделе архитектуры
Пусть ходит вывески проверяет
Статью ему отменить
И дать должность в отделе архитектуры
Пусть ходит вывески проверяет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10419
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 13:33
Цитата:
Странно да? На это глаза закрывают
А ещё на то что обслуживают у нас на одном языке вместо двух
Игра в одни ворота?))
yudjin:
При чем идет игра в одни ворота. Когда есть требование двуязычия, но не только на югах, а даже на баннерах в Костанае, некоторых государственных учреждениях пишут только на одном государственном языке.
При чем идет игра в одни ворота. Когда есть требование двуязычия, но не только на югах, а даже на баннерах в Костанае, некоторых государственных учреждениях пишут только на одном государственном языке.
Странно да? На это глаза закрывают
А ещё на то что обслуживают у нас на одном языке вместо двух
Игра в одни ворота?))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10584
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:35
Цитата:
abaika95:С куата плохой патриот. Сбежал. Надо было до конца стоять, стать жертвой. Этаким борцом против великого и могучего языка . )
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 13:38
Цитата:
На кой нам эти куаты,когда здесь вы есть.
Опять же конкуренция...
abaika95:
И да Куата надо вернуть на родину Статью ему отменить И дать должность в отделе архитектуры Пусть ходит вывески проверяет
И да Куата надо вернуть на родину Статью ему отменить И дать должность в отделе архитектуры Пусть ходит вывески проверяет
На кой нам эти куаты,когда здесь вы есть.
Опять же конкуренция...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10419
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 14:00
Цитата:
Ленин когда то тоже сбегал от ссылки
Плохой патриот?)))
Цитата:
Я это цветочки
Так пишу иногда
А Куат это уже ягодки))
Vit:
С куата плохой патриот. Сбежал. Надо было до конца стоять, стать жертвой. Этаким борцом против великого и могучего языка .
С куата плохой патриот. Сбежал. Надо было до конца стоять, стать жертвой. Этаким борцом против великого и могучего языка .
Ленин когда то тоже сбегал от ссылки
Плохой патриот?)))
Цитата:
urmas:
На кой нам эти куаты,когда здесь вы есть. Опять же конкуренция...
На кой нам эти куаты,когда здесь вы есть. Опять же конкуренция...
Я это цветочки
Так пишу иногда
А Куат это уже ягодки))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10419
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 14:06
Цитата:
Ну данное норма ясно даёт понять
Что 1) это послание Путину в деревню
Чем больше он истерит через свои СМИ тем больше будет ответ
2) это мнимая пилюля для наших нацпатриков как с тем номеров +7
3) это очень тонкий ход))
Ведь это очень удобно для нашего юга
Зачем им делать вывеску на двух языках?
Там всервоно носителей русского очень мало
И самое интересное что теперь и у нас это очень удобно будет для наших ИП
Открывает к примеру добринцов кафе в тобыле
Раньше он должен был меню и рекламу сделать на двух языках это траты
А теперь?
Ай да закажу только на государственном никто не обидется ведь что там непонятного в меню может быть?
Пицца это пицца,борщь это борщь,манты это манты
Вот с чаем только сложно будет)
Остальное экономия)
То есть мы предоставляем частному бизнесу право выбора - размещать информацию о своей организации только на государственном языке и, по желанию владельца, на русском и других языках. Это абсолютно нормальная практика, бизнес должен иметь возможность решать самостоятельно, на каком языке размещать информацию о себе, естественно, без ущерба для государственного языка", - подчеркнул Берик Абдыгалиулы.
Ну данное норма ясно даёт понять
Что 1) это послание Путину в деревню
Чем больше он истерит через свои СМИ тем больше будет ответ
2) это мнимая пилюля для наших нацпатриков как с тем номеров +7
3) это очень тонкий ход))
Ведь это очень удобно для нашего юга
Зачем им делать вывеску на двух языках?
Там всервоно носителей русского очень мало
И самое интересное что теперь и у нас это очень удобно будет для наших ИП
Открывает к примеру добринцов кафе в тобыле
Раньше он должен был меню и рекламу сделать на двух языках это траты
А теперь?
Ай да закажу только на государственном никто не обидется ведь что там непонятного в меню может быть?
Пицца это пицца,борщь это борщь,манты это манты
Вот с чаем только сложно будет)
Остальное экономия)
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 14:19
Так ничего не изменилось. Так и будет на двух языках чего все температурят. Просто это узаконили. Тут главное не перегнуть. А то потом как таджики тоже боролись с русским языком. В итоге
заново открывают русские школы и завозят учителей по русскому
заново открывают русские школы и завозят учителей по русскому
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2567
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 14:39
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 14:42
Цитата:
И опять в точку,вы сегодня хороши.
Даже нет ни малейшего желания что то возразить.
Вы,соглашусь,цветочек -как,например,белена.
А куат,таки ,ягодка -например,беладонна.
Очень символично...
[Исправлено: urmas, 07.10.2021 - 14:45]
abaika95:
Я это цветочки Так пишу иногда А Куат это уже ягодки))
Я это цветочки Так пишу иногда А Куат это уже ягодки))
И опять в точку,вы сегодня хороши.
Даже нет ни малейшего желания что то возразить.
Вы,соглашусь,цветочек -как,например,белена.
А куат,таки ,ягодка -например,беладонна.
Очень символично...
[Исправлено: urmas, 07.10.2021 - 14:45]
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 14:54
Цитата:
Этот "патриот" всю жизнь в бегах теперь будет. Сломал себе жизнь причём осознанно. Нефиг было на русских бабушек наезжать и заставлять извиняться. Теперь родных по ватсапу будет видеть всегда А дружков его тоже начали приструнять. Команда сверху поступила.
Vit:
С куата плохой патриот. Сбежал. Надо было до конца стоять, стать жертвой. Этаким борцом против великого и могучего языка . )
С куата плохой патриот. Сбежал. Надо было до конца стоять, стать жертвой. Этаким борцом против великого и могучего языка . )
Этот "патриот" всю жизнь в бегах теперь будет. Сломал себе жизнь причём осознанно. Нефиг было на русских бабушек наезжать и заставлять извиняться. Теперь родных по ватсапу будет видеть всегда А дружков его тоже начали приструнять. Команда сверху поступила.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10419
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 15:08
Цитата:
Ей в старину зубы лечили
Вот и я лечу
По своему)
Цитата:
Русофоб
Называет здоровых русских мужиков бабушками
Не красиво как-то Цитата:
Боролись и в итоге победили
Теперь в Москве вывески для них устанавливают на их языке
Зрада Чи перемога
urmas:
Вы,соглашусь,цветочек -как,например,белена
Вы,соглашусь,цветочек -как,например,белена
Ей в старину зубы лечили
Вот и я лечу
По своему)
Цитата:
viktorian85:
Сломал себе жизнь причём осознанно. Нефиг было на русских бабушек наезжать и заставлять извиняться.
Сломал себе жизнь причём осознанно. Нефиг было на русских бабушек наезжать и заставлять извиняться.
Русофоб
Называет здоровых русских мужиков бабушками
Не красиво как-то Цитата:
viktorian85:
. А то потом как таджики тоже боролись с русским языком.
. А то потом как таджики тоже боролись с русским языком.
Боролись и в итоге победили
Теперь в Москве вывески для них устанавливают на их языке
Зрада Чи перемога
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 15:15
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