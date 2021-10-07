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≡ Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42545
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
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Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7820
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
#1
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Оправдательная болтовня депутата совершенно не убедительна. Все уже давно нормы четко прописаны и худо бедно соблюдаются. Из всей этой затеи "куатовцев" во власти видно, что просто напросто хотят узаконить нарушение, когда пишут только на казахском языке. При чем идет игра в одни ворота. Когда есть требование двуязычия, но не только на югах, а даже на баннерах в Костанае, некоторых государственных учреждениях пишут только на одном государственном языке. В противоположном случае, работают ономасты, предупреждают, предписывают и могут наложить штраф, а в этом закрывают глаза.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10419
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 13:30
#2
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Обидно наверно сейчас многим
ОЙ как же так? Придется теперь на этом казахском писать вывески? И меню на казахском?? Вообще с думаю рухнули!!? А как же великий и могучий мировой!!! Который кроме постстовесткого пространства нигде не используется))
Да и то уже отходят от его использования
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10419
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 13:31
#3
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И да Куата надо вернуть на родину
Статью ему отменить
И дать должность в отделе архитектуры
Пусть ходит вывески проверяет
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10419
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 13:33
#4
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Цитата:
yudjin:
При чем идет игра в одни ворота. Когда есть требование двуязычия, но не только на югах, а даже на баннерах в Костанае, некоторых государственных учреждениях пишут только на одном государственном языке.

Странно да? На это глаза закрывают
А ещё на то что обслуживают у нас на одном языке вместо двух
Игра в одни ворота?))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10584
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:35
#5
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Цитата:
abaika95:
С куата плохой патриот. Сбежал. Надо было до конца стоять, стать жертвой. Этаким борцом против великого и могучего языка . )
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urmas
* urmas
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
167
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 13:38
#6
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Цитата:
abaika95:
И да Куата надо вернуть на родину Статью ему отменить И дать должность в отделе архитектуры Пусть ходит вывески проверяет

На кой нам эти куаты,когда здесь вы есть.
Опять же конкуренция...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10419
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 14:00
#7
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Цитата:
Vit:
С куата плохой патриот. Сбежал. Надо было до конца стоять, стать жертвой. Этаким борцом против великого и могучего языка .

Ленин когда то тоже сбегал от ссылки
Плохой патриот?)))
Цитата:
urmas:
На кой нам эти куаты,когда здесь вы есть. Опять же конкуренция...

Я это цветочки
Так пишу иногда
А Куат это уже ягодки))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10419
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 07.10.21 - 14:06
#8
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Цитата:
То есть мы предоставляем частному бизнесу право выбора - размещать информацию о своей организации только на государственном языке и, по желанию владельца, на русском и других языках. Это абсолютно нормальная практика, бизнес должен иметь возможность решать самостоятельно, на каком языке размещать информацию о себе, естественно, без ущерба для государственного языка", - подчеркнул Берик Абдыгалиулы.


Ну данное норма ясно даёт понять
Что 1) это послание Путину в деревню
Чем больше он истерит через свои СМИ тем больше будет ответ
2) это мнимая пилюля для наших нацпатриков как с тем номеров +7
3) это очень тонкий ход))
Ведь это очень удобно для нашего юга
Зачем им делать вывеску на двух языках?
Там всервоно носителей русского очень мало
И самое интересное что теперь и у нас это очень удобно будет для наших ИП
Открывает к примеру добринцов кафе в тобыле
Раньше он должен был меню и рекламу сделать на двух языках это траты
А теперь?
Ай да закажу только на государственном никто не обидется ведь что там непонятного в меню может быть?
Пицца это пицца,борщь это борщь,манты это манты
Вот с чаем только сложно будет)
Остальное экономия)
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viktorian85
§ viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
286
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 14:19
#9
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Так ничего не изменилось. Так и будет на двух языках чего все температурят. Просто это узаконили. Тут главное не перегнуть. А то потом как таджики тоже боролись с русским языком. В итоге
заново открывают русские школы и завозят учителей по русскому :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2567
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 14:39
#10
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Цитата:
Vit:
С куата плохой патриот. Сбежал. Надо было до конца стоять, стать жертвой.


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urmas
* urmas
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
167
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 14:42
#11
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Цитата:
abaika95:
Я это цветочки Так пишу иногда А Куат это уже ягодки))

И опять в точку,вы сегодня хороши.
Даже нет ни малейшего желания что то возразить.
Вы,соглашусь,цветочек -как,например,белена.
А куат,таки ,ягодка -например,беладонна.
Очень символично... ;-)

[Исправлено: urmas, 07.10.2021 - 14:45]
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viktorian85
§ viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
286
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 14:54
#12
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Цитата:
Vit:
С куата плохой патриот. Сбежал. Надо было до конца стоять, стать жертвой. Этаким борцом против великого и могучего языка . )

Этот "патриот" всю жизнь в бегах теперь будет. Сломал себе жизнь причём осознанно. Нефиг было на русских бабушек наезжать и заставлять извиняться. Теперь родных по ватсапу будет видеть всегда :lol: А дружков его тоже начали приструнять. Команда сверху поступила.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10419
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 15:08
#13
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Цитата:
urmas:
Вы,соглашусь,цветочек -как,например,белена

Ей в старину зубы лечили
Вот и я лечу
По своему)
Цитата:
viktorian85:
Сломал себе жизнь причём осознанно. Нефиг было на русских бабушек наезжать и заставлять извиняться.

Русофоб
Называет здоровых русских мужиков бабушками
Не красиво как-то Цитата:
viktorian85:
. А то потом как таджики тоже боролись с русским языком.

Боролись и в итоге победили
Теперь в Москве вывески для них устанавливают на их языке
Зрада Чи перемога
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viktorian85
§ viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
286
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 15:15
#14
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