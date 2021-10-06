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≡ Антитеррористические учения пройдут в Назарбаев Интеллектуальной школе Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42541
Антитеррористические учения пройдут в Назарбаев Интеллектуальной школе Костаная
Отправлено: 06.10.21 - 23:56
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Плановые учения назначены на 7 октября. В связи с этим движение для автотранспорта и пешеходов по улице Орала Мухамеджанова, а также 53-й и 59-й кварталы, будет временно ограничено.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3264
Re: Антитеррористические учения пройдут в Назарбаев...
Отправлено: 06.10.21 - 23:56
#1
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А почему только там?
В других школах дети другого сорта?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
674
Re: Антитеррористические учения пройдут в Назарбаев...
Отправлено: 07.10.21 - 10:22
#2
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Там достаточно места чтобы транспорт проехал.
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