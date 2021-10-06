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Антитеррористические учения пройдут в Назарбаев Интеллектуальной школе Костаная
Антитеррористические учения пройдут в Назарбаев Интеллектуальной школе Костаная
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