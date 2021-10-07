Отправлено: - 12:18

Благодаря инновационным разработкам в сфере синтетических спортивных покрытий, производители добились:

увеличения скорости игры;

возможности контролировать отскок мяча;

снижения нагрузок на суставы;

минимального повреждения кожных покровов при падении.

[Исправлено: serg kost, 07.10.2021 - 12:20]

Цитата:Ещё искусственный газон можно зимой заливать, и делать каток для хоккея или катания.Сейчас всё идёт к экономии ресурсов.Если в конечном счёте искусственное покрытие дешевле, то рано или поздно его постелят.А если к тому же и менее травмоопасно, то тем более.