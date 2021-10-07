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≡ Искусственный газон для стадиона "Центральный" в Костанае закупать не будут
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42541
Искусственный газон для стадиона "Центральный" в Костанае закупать не будут
Отправлено: 07.10.21 - 09:12
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Об этом в ответе на запрос "НГ" сообщила и.о. руководителя управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Елена КИРЕЕВА. Заявку отклонили, потому что запрашиваемые деньги "перераспределили на другие цели".
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7819
Re: Искусственный газон для стадиона "Центральный" в...
Отправлено: 07.10.21 - 09:12
#1
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Фокус-покус-труля-ля не удался!
Спасибо СМИ!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2083
Re: Искусственный газон для стадиона "Центральный" в...
Отправлено: 07.10.21 - 09:55
#2
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Надо, что бы было как в Европах: тоько и только НАТУРАЛЬНЫЙ газон- да, хлопотно, затратно, но надо стремится к лучшему, передовому. Один раз ВСЁ наладит, и дальше как по накатанному. Эрзац - он всегда эрзац.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
717
Искусственный газон для стадиона "Центральный" в Костанае закупать не будут
Отправлено: 07.10.21 - 10:12
#3
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Цитата:
ACROS:
Один раз ВСЁ наладит

Так вроде в РФ уехал или на пенсию вышел,не помню,тот единственный спец по газонам,который у нас был в области. Новых пока не нарожали :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2083
Re: Искусственный газон для стадиона "Центральный" в...
Отправлено: 07.10.21 - 10:18
#4
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Цитата:
Сабыр:
Новых пока не нарожали


Зачем рожать: бесталанных легионеров за БОЛЬШИЕ бабки приглашаем же: пригласить за БОЛЬШИЕ бабки такого же специалиста по газонам - и проблема решена.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
310
Искусственный газон для стадиона "Центральный" в Костанае закупать не будут
Отправлено: 07.10.21 - 12:18
#5
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Сравнение натурального и искусственного газона.
Цитата:
Благодаря инновационным разработкам в сфере синтетических спортивных покрытий, производители добились:
увеличения скорости игры;
возможности контролировать отскок мяча;
снижения нагрузок на суставы;
минимального повреждения кожных покровов при падении.

Ещё искусственный газон можно зимой заливать, и делать каток для хоккея или катания.

Сейчас всё идёт к экономии ресурсов.
Если в конечном счёте искусственное покрытие дешевле, то рано или поздно его постелят.
А если к тому же и менее травмоопасно, то тем более.

[Исправлено: serg kost, 07.10.2021 - 12:20]
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