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≡ Причину топливного кризиса в Казахстане назвал депутат
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42541
Причину топливного кризиса в Казахстане назвал депутат
Отправлено: 06.10.21 - 23:15
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Депутат Мажилиса Айкын Конуров заявил о росте социальной напряженности среди перевозчиков из-за дефицита топлива. Он отметил, что предвестники перебоев с поставками топлива и роста цен были видны в отдельных регионах еще летом, тогда же и прогнозировался осенний дефицит.
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ElleR
§ ElleR
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
10.08.16
Сообщений:
83
Re: Причину топливного кризиса в Казахстане назвал депутат
Отправлено: 06.10.21 - 23:15
#1
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Контракты долгосрочные, все продано давно. Популисты
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3264
Re: Причину топливного кризиса в Казахстане назвал депутат
Отправлено: 06.10.21 - 23:27
#2
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Что то НПК рекламируют так сильно, там не 01 их Хозяин?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4860
Re: Причину топливного кризиса в Казахстане назвал депутат
Отправлено: 07.10.21 - 02:27
#3
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По телеканалу мир сказали, мол у нас самое дешевое топливо, однако только среди бывших союзных республик. Оказывается, есть бензин ещё дешевле. Если переводить в доллары, в эмиратах по десять центов, нашими сорок три тенге, вот где рай на земле...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2083
Re: Причину топливного кризиса в Казахстане назвал депутат
Отправлено: 07.10.21 - 09:45
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
вот где рай на земле


Насчёт,рая: - в Эмиратах только ГАЗ и НЕФТЬ, а у нас в Казахстане - ВСЯ таблица Менделеева, и по добыче многих полезных ископаемым , Казахстан в первой или второй двадцатке мира.
Теперь вопрос: где РАЙ на земле и если не у нас, то КТО в этом виноват: или власть или народ такой: РУКОЖОПЫЕ.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
310
Причину топливного кризиса в Казахстане назвал депутат
Отправлено: 07.10.21 - 10:05
#5
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В Эмиратах кроме газа и нефти ещё десятки миллионов туристов ежегодно, транзитная торговля, развитая нефтехимическая промышленность.
При этом они имеют долг в полтора раза больше, чем Казахстан, а население в 2 раза меньше.
Если ещё учесть, что все Эмираты по площади как три района нашей области, то есть не нужно строить и поддерживать в рабочем состоянии десятки тысяч км дорог, и охранять 13 000 км границы, то сравнение с ними не корректно.
Даже элементарно транспортные расходы от месторождений до НПЗ, а потом до потребителя там всего десятки км, а не сотни и тысячи, как у нас.
И налогообложение топлива разное.

[Исправлено: serg kost, 07.10.2021 - 10:06]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2083
Re: Причину топливного кризиса в Казахстане назвал депутат
Отправлено: 07.10.21 - 10:15
#6
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Цитата:
serg kost:
сравнение с ними не корректно


Конечно, НЕКОРЕКТНО: - бывший президент, тоже всегда находил причины: то зима у нас холоднее чем в других странах; то расстояния у нас большие; то народ не приучен к демократий; то чего много требуят, не довольствуясь двумя коровами и так далее.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
310
Причину топливного кризиса в Казахстане назвал депутат
Отправлено: 07.10.21 - 10:24
#7
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Можно ещё с Венесуэлой сравнить. Там бензин самый дешёвый в мире.
Только жители бегут оттуда...

[Исправлено: serg kost, 07.10.2021 - 10:26]
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