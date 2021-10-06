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Причину топливного кризиса в Казахстане назвал депутат
Причину топливного кризиса в Казахстане назвал депутат
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