Re: Ольга Колоколова: «Жизнь прекрасна!»

Отправлено: - 00:38

Блин..

Настоящий Профессионал не только своего дела, а и нашего форума..

Но наш форум дело десятое конечно же.

Но нам она все равно как мать..

Она нас взрастила, выкормила как говорится и мы следуем только ее канонам..

Мы с ней, все.

Мы с ней навсегда..

Какими бы разными мы не были..

Она наша.

Ольга Колоколова, наша как говорится мать и отец..

Без нее многие бы из нас просто не состоялись..