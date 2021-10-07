Re: Искусственный газон для стадиона "Центральный" в...

Отправлено: - 09:55

Надо, что бы было как в Европах: тоько и только НАТУРАЛЬНЫЙ газон- да, хлопотно, затратно, но надо стремится к лучшему, передовому. Один раз ВСЁ наладит, и дальше как по накатанному. Эрзац - он всегда эрзац.