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≡ Причину топливного кризиса в Казахстане назвал депутат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42539
Причину топливного кризиса в Казахстане назвал депутат
Отправлено: 06.10.21 - 23:15
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Депутат Мажилиса Айкын Конуров заявил о росте социальной напряженности среди перевозчиков из-за дефицита топлива. Он отметил, что предвестники перебоев с поставками топлива и роста цен были видны в отдельных регионах еще летом, тогда же и прогнозировался осенний дефицит.
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ElleR
§ ElleR
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
10.08.16
Сообщений:
83
Причину топливного кризиса в Казахстане назвал депутат
Отправлено: 06.10.21 - 23:15
#1
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3263
Re: Причину топливного кризиса в Казахстане назвал депутат
Отправлено: 06.10.21 - 23:27
#2
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Что то НПК рекламируют так сильно, там не 01 их Хозяин?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4860
Re: Причину топливного кризиса в Казахстане назвал депутат
Отправлено: 07.10.21 - 02:27
#3
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По телеканалу мир сказали, мол у нас самое дешевое топливо, однако только среди бывших союзных республик. Оказывается, есть бензин ещё дешевле. Если переводить в доллары, в эмиратах по десять центов, нашими сорок три тенге, вот где рай на земле...
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