Re: Причину топливного кризиса в Казахстане назвал депутат

Отправлено: - 02:27

По телеканалу мир сказали, мол у нас самое дешевое топливо, однако только среди бывших союзных республик. Оказывается, есть бензин ещё дешевле. Если переводить в доллары, в эмиратах по десять центов, нашими сорок три тенге, вот где рай на земле...