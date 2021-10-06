Отправлено: - 20:04

Добринцофф:

Я у себя уже в сентябре начал понемногу включать.

[Исправлено: elektron, 06.10.2021 - 15:06]

Цитата:Я только вчера выставил терморегуляторы на батареях, но батареи пока не греют, как только температура в квартире упадёт до 22 градусов, пойдёт тепло. Центральное, от местной ТЭЦ. Круглый год доступно.Как и горячая вода, с эл. энергией без отключений тоже.