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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 14:19
Цитата:
У нас отопление - автономное.
Когда хочу, тогда - включу,
или выключу...
111:
О, у нас по моему с 21го..
О, у нас по моему с 21го..
У нас отопление - автономное.
Когда хочу, тогда - включу,
или выключу...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 14:29
Цитата:
У нас плата с 21го пошла.
Не отключишь, хотя в новых домах вроде отключается.
И каждый месяц почти по 14 тысяч за 81 квадрат..
Не знаю, надо смотреть как в этом году
drakon:
У нас отопление - автономное. Когда хочу, тогда - включу,
У нас отопление - автономное. Когда хочу, тогда - включу,
У нас плата с 21го пошла.
Не отключишь, хотя в новых домах вроде отключается.
И каждый месяц почти по 14 тысяч за 81 квадрат..
Не знаю, надо смотреть как в этом году
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 15:00
Цитата:
А счётчик, учёта тепла, стоит у тебя?...
111:
Не отключишь, хотя в новых домах вроде отключается.
Не отключишь, хотя в новых домах вроде отключается.
А счётчик, учёта тепла, стоит у тебя?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 15:14
Цитата:
не включаешь поди...
drakon:
У нас отопление - автономное. Когда хочу, тогда - включу, или выключу...
У нас отопление - автономное. Когда хочу, тогда - включу, или выключу...
не включаешь поди...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 17:43
Цитата:
Два года, впервые включал в феврале...
alex_60:
Когда хочу, тогда - включу, или выключу...
Когда хочу, тогда - включу, или выключу...
Два года, впервые включал в феврале...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 18:09
Цитата:
Общедомовые только, потом все делят на всех.
drakon:
счётчик, учёта тепла, стоит у тебя
счётчик, учёта тепла, стоит у тебя
Общедомовые только, потом все делят на всех.
(Уважаемые пользователи)
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- 8109
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 19:55
Цитата:
В Германии газ золотой,приходится экономить.
Я у себя уже в сентябре начал понемногу включать.
drakon:
Два года, впервые включал в феврале...
Два года, впервые включал в феврале...
В Германии газ золотой,приходится экономить.
Я у себя уже в сентябре начал понемногу включать.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 20:01
Цитата:
в англии вообще систем отопления нет.
drakon:
Два года, впервые включал в феврале
Два года, впервые включал в феврале
в англии вообще систем отопления нет.
(Полноправные пользователи)
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 20:04
Цитата:
Я только вчера выставил терморегуляторы на батареях, но батареи пока не греют, как только температура в квартире упадёт до 22 градусов, пойдёт тепло. Центральное, от местной ТЭЦ. Круглый год доступно. Как и горячая вода, с эл. энергией без отключений тоже.
[Исправлено: elektron, 06.10.2021 - 15:06]
Добринцофф:
Я у себя уже в сентябре начал понемногу включать.
Я у себя уже в сентябре начал понемногу включать.
Я только вчера выставил терморегуляторы на батареях, но батареи пока не греют, как только температура в квартире упадёт до 22 градусов, пойдёт тепло. Центральное, от местной ТЭЦ. Круглый год доступно. Как и горячая вода, с эл. энергией без отключений тоже.
[Исправлено: elektron, 06.10.2021 - 15:06]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 20:10
Цитата:
А как - там?
Буржуйки?...
alex_60:
в англии вообще систем отопления нет.
в англии вообще систем отопления нет.
А как - там?
Буржуйки?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 20:14
Цитата:
одеяла усиленной мощности.
а вот в африке научились отапливать дома бананами.
drakon:
как - там? Буржуйки
как - там? Буржуйки
одеяла усиленной мощности.
а вот в африке научились отапливать дома бананами.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
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- 06.07.18
- Сообщений:
- 3832
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.10.21 - 01:10
Цитата:
--- Тут на голубом глазу говорят , что газ у вас уже 1600 американских рублей. И электричество выросло за 9 месяцев на 1000 ℅ .
drakon:
--- Тут на голубом глазу говорят , что газ у вас уже 1600 американских рублей. И электричество выросло за 9 месяцев на 1000 ℅ .
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.10.21 - 01:17
Цитата:
Пипец..
У нас в 22 такой колотун..
Если нет отопления, газом обогреваемся .
Ну и обогревателями.
Мы если ниже 25ти, мерзнем..
elektron:
как только температура в квартире упадёт до 22 градусов, пойдёт тепло
как только температура в квартире упадёт до 22 градусов, пойдёт тепло
Пипец..
У нас в 22 такой колотун..
Если нет отопления, газом обогреваемся .
Ну и обогревателями.
Мы если ниже 25ти, мерзнем..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.10.21 - 01:18
Ну летом если ниже 25ти, еще нормально, но до 23х..
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