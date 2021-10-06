Re: Пропавших подростоков нашли полицейские в Костанайской...

Отправлено: - 23:00

Представляю, что было бы, мы в их возрасте ушли из дому. Наверное обратно не пустили, так бы и скитались и поэтому никто не уходил. Нынешняя молодежь наплевал на все, потому что никто им ремня не даст, поругают для приличия...