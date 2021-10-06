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≡ Пропавших подростоков нашли полицейские в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42539
Пропавших подростоков нашли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 06.10.21 - 23:00
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- В настоящее время ювенальные полицейские устанавливают, где все это время находились подростки и почему они ушли из дома, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4859
Re: Пропавших подростоков нашли полицейские в Костанайской...
Отправлено: 06.10.21 - 23:00
#1
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Представляю, что было бы, мы в их возрасте ушли из дому. Наверное обратно не пустили, так бы и скитались и поэтому никто не уходил. Нынешняя молодежь наплевал на все, потому что никто им ремня не даст, поругают для приличия...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3262
Re: Пропавших подростоков нашли полицейские в Костанайской...
Отправлено: 07.10.21 - 01:08
#2
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Уже мужики, че их искать то?
Это же не дебилы тупорылые ..
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