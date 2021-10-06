Отправлено: - 00:53

KOS77:

Первая ласточка" языковых изменений в пользу госязыка на законодательном уровне,

KOS77:

Недавно видео присылали, где очередной "патриот" в Астыкжане яро возмущался инфомационному баннеру не на госязыке, ценникам

Цитата:Собственно, ничего неожиданного - всё логично и довольно мягко. И, кстати, на югах уже давно на русском нет информации. И постепенно будет языковая среда формироваться. Хотя Сенат ещё не одобрил - возможно, будут смотреть на реакцию людей в социальных сетях.Цитата:Ну это вполне законное требование.