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≡ В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42539
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 16:56
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Мажилис одобрил поправки, по которым при размещении визуальной информации перевод на русский язык будет необязателен. В действующем законе государственный и русский языки являются обязательными.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
207
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 07.10.21 - 00:52
#30
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Поздняк метаться. Начинать надо было тогда, когда переименовывать начали всё подряд, даже не имеющее отношения к казахам. Вот Янг быстро свалил, прочухал момент, детьми прикрылся. А теперь кто быстрее всех остальных свалит?!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14425
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 07.10.21 - 00:53
#31
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Цитата:
KOS77:
Первая ласточка" языковых изменений в пользу госязыка на законодательном уровне,

Собственно, ничего неожиданного - всё логично и довольно мягко. И, кстати, на югах уже давно на русском нет информации. И постепенно будет языковая среда формироваться. Хотя Сенат ещё не одобрил - возможно, будут смотреть на реакцию людей в социальных сетях.
Цитата:
KOS77:
Недавно видео присылали, где очередной "патриот" в Астыкжане яро возмущался инфомационному баннеру не на госязыке, ценникам

Ну это вполне законное требование.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10580
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 07.10.21 - 00:59
#32
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Спрятались.? сидите и молчите а мы еще повоюем) без боя не сдадимся :lol:
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