Мереке, мой тебе совет - не выкладывай фото ребёнка своего. Люди разные бывают, да и в будущем твоего сына может сказаться. Ты образец кибернебезопасности - такие вещи суммарно нежелательно выкладывать на всеобщее обозрение. Я серьёзно - это может быть опасно
111: А, да я то думал в одноклассниках все наши выкладывают, какая разница, я там тоже выкладывал его с трех месяцев.. Это от сайта зависит?
Нет, от сайта не зависит, конечно. Просто вот злоумышленники будут знать где ты живёшь, какая у тебя дома обстановка и твоего сына. Этой информации достаточно чтобы обмануть твоего сына (не сейчас, конечно, - позже) и проникнуть к тебе в квартиру. А в одноклассниках можно просто закрыть свою страничку от посторонних и её будут видеть только свои. Немного информации:
Да, с этим проблема конечно, но у нас дома всегда кто то есть, раньше да, сталкивался с этим, нас пои нас же в лихиз 90х обокрали, там волосы дыбом у меня встали, та еще история.. Потом мать тех, куда меня в семью приняли, при ней же, она начала выходить, а мимо просто убежали, могли и заколоть.. От тех историй еще долго по ночам спать не мог.. Но думаю профи, от них не отделаться в любом случае. Не знаю еще. А по поводу паролей да, проблема.. У меня и тут пароль так себе, любой если захочет, войдет от моего имени..
Моё любимое блюдо. Обычно по праздникам готовим. Иногда сами, но чаще покупаем. В Кустанае нам хлебозаводовские нравились - на развес в Солнечном брал. В Челябинске тоже нашёл вкусные на развес - не помню уже названия, знаю только место где продают.
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