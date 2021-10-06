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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22887
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 17:13
Цитата:
У нас в обед, хлеб не едят...
111:
Лапша костанайская в Рудном..
Лапша костанайская в Рудном..
У нас в обед, хлеб не едят...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 307
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 17:18
Местами деревенский фарш в городе можно купить. Как и молоко с творогом.
Насколько хорошие? Ну у меня жена деревенская, хвалит.
Насколько хорошие? Ну у меня жена деревенская, хвалит.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 17:19
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 17:22
Еще гусей набрал на 110 тысяч..
Рара вроде как осталась..
Рара вроде как осталась..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 17:25
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12553
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 20:03
Цитата:
Избавьтесь уже от русского окончательно. Я больше не хочу с вами общаться без переводчика
abaika95:
новость вышла что теперь визуальная информация будет только на государственном и по необходимости на русском языке.....
новость вышла что теперь визуальная информация будет только на государственном и по необходимости на русском языке.....
Избавьтесь уже от русского окончательно. Я больше не хочу с вами общаться без переводчика
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 20:36
Цитата:
Мереке, мой тебе совет - не выкладывай фото ребёнка своего. Люди разные бывают, да и в будущем твоего сына может сказаться. Ты образец кибернебезопасности - такие вещи суммарно нежелательно выкладывать на всеобщее обозрение.
Я серьёзно - это может быть опасно
111:
уже в этом году..
уже в этом году..
Мереке, мой тебе совет - не выкладывай фото ребёнка своего. Люди разные бывают, да и в будущем твоего сына может сказаться. Ты образец кибернебезопасности - такие вещи суммарно нежелательно выкладывать на всеобщее обозрение.
Я серьёзно - это может быть опасно
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13534
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 20:46
Цитата:
я ему уже говорил когда он вышел в эфир
со своим шоу
он не понял.
в прошлой жизни форума такой запрещалось.
Victor Yang:
мой тебе совет -
мой тебе совет -
я ему уже говорил когда он вышел в эфир
со своим шоу
он не понял.
в прошлой жизни форума такой запрещалось.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 22:16
Цитата:
А, да я то думал в одноклассниках все наши выкладывают, какая разница, я там тоже выкладывал его с трех месяцев..
Это от сайта зависит?
Victor Yang:
Мереке
Мереке
А, да я то думал в одноклассниках все наши выкладывают, какая разница, я там тоже выкладывал его с трех месяцев..
Это от сайта зависит?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 22:54
Цитата:
Нет, от сайта не зависит, конечно. Просто вот злоумышленники будут знать где ты живёшь, какая у тебя дома обстановка и твоего сына. Этой информации достаточно чтобы обмануть твоего сына (не сейчас, конечно, - позже) и проникнуть к тебе в квартиру. А в одноклассниках можно просто закрыть свою страничку от посторонних и её будут видеть только свои.
Немного информации:
[Исправлено: Victor Yang, 06.10.2021 - 22:56]
111:
А, да я то думал в одноклассниках все наши выкладывают, какая разница, я там тоже выкладывал его с трех месяцев.. Это от сайта зависит?
А, да я то думал в одноклассниках все наши выкладывают, какая разница, я там тоже выкладывал его с трех месяцев.. Это от сайта зависит?
Нет, от сайта не зависит, конечно. Просто вот злоумышленники будут знать где ты живёшь, какая у тебя дома обстановка и твоего сына. Этой информации достаточно чтобы обмануть твоего сына (не сейчас, конечно, - позже) и проникнуть к тебе в квартиру. А в одноклассниках можно просто закрыть свою страничку от посторонних и её будут видеть только свои.
Немного информации:
[Исправлено: Victor Yang, 06.10.2021 - 22:56]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 23:06
Цитата:
Да, с этим проблема конечно, но у нас дома всегда кто то есть, раньше да, сталкивался с этим, нас пои нас же в лихиз 90х обокрали, там волосы дыбом у меня встали, та еще история..
Потом мать тех, куда меня в семью приняли, при ней же, она начала выходить, а мимо просто убежали, могли и заколоть..
От тех историй еще долго по ночам спать не мог..
Но думаю профи, от них не отделаться в любом случае.
Не знаю еще.
А по поводу паролей да, проблема..
У меня и тут пароль так себе, любой если захочет, войдет от моего имени..
Victor Yang:
проникнуть к тебе в квартиру. А в
проникнуть к тебе в квартиру. А в
Да, с этим проблема конечно, но у нас дома всегда кто то есть, раньше да, сталкивался с этим, нас пои нас же в лихиз 90х обокрали, там волосы дыбом у меня встали, та еще история..
Потом мать тех, куда меня в семью приняли, при ней же, она начала выходить, а мимо просто убежали, могли и заколоть..
От тех историй еще долго по ночам спать не мог..
Но думаю профи, от них не отделаться в любом случае.
Не знаю еще.
А по поводу паролей да, проблема..
У меня и тут пароль так себе, любой если захочет, войдет от моего имени..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 307
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 23:12
Осторожность в наше время не помешает.
Вон уже некоторые начали завидовать твоим котлетам и мантам.
А вроде пока ещё не голодный год...
Вон уже некоторые начали завидовать твоим котлетам и мантам.
А вроде пока ещё не голодный год...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.10.21 - 23:33
Цитата:
Да, сегодня это на вес золота, еда каждый день..
Своей хотел золото купить на днюху в декабре, но чувствую что все уйдет на манты и котлеты..
serg kost:
котлетам и мантам.
котлетам и мантам.
Да, сегодня это на вес золота, еда каждый день..
Своей хотел золото купить на днюху в декабре, но чувствую что все уйдет на манты и котлеты..
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