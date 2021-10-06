Отправлено: - 22:54

111:

А, да я то думал в одноклассниках все наши выкладывают, какая разница, я там тоже выкладывал его с трех месяцев.. Это от сайта зависит?

[Исправлено: Victor Yang, 06.10.2021 - 22:56]

Цитата:Нет, от сайта не зависит, конечно. Просто вот злоумышленники будут знать где ты живёшь, какая у тебя дома обстановка и твоего сына. Этой информации достаточно чтобы обмануть твоего сына (не сейчас, конечно, - позже) и проникнуть к тебе в квартиру. А в одноклассниках можно просто закрыть свою страничку от посторонних и её будут видеть только свои.Немного информации: