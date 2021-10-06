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≡ «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли установка шлагбаумов на въезде во двор многоквартиного дома?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42538
«Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли установка шлагбаумов на въезде во двор многоквартиного дома?
Отправлено: 06.10.21 - 15:08
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Въезд во двор дома № 162 по ул. Баймагамбетова в Костанае перегородили шлагбаумами между цветочным магазином и обменным пунктом с одной стороны и между КРУ и бизнес-центром, именуемым в народе "стекляшкой", с другой.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
135
Re: «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли...
Отправлено: 06.10.21 - 22:31
#15
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Молодцы жителей домов!!!
Прохожу практически каждый день, стало намного лучше и безопаснее.
Еще видел, как жители домов дружно и организованно проводили субботник.
Разговаривал с жительницой дома по Аль-Фараби 72, она сказала, что много машин из Додо Пиццы. И ездят очень лихо, и что она сама еле еле один увернулась от пролетающей машины.
Так, что молодцы жители домов.
С почином!!!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3258
Re: «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли...
Отправлено: 06.10.21 - 22:38
#16
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Цитата:
antonK:
Но вот за пульт 20 000 чот прям много

Это два шлагбаума, камеры, освещение..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3258
«Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли установка шлагбаумов на въезде во двор многоквартиного дома?
Отправлено: 06.10.21 - 22:40
#17
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Цитата:
drakon:
Всё, Марик, скоро шлагбаумы, ваши - уберут...

Уберут..
Но мы главное постарались.
Что то сами сделать.
Но завистников много, те будут строчить и строчить, особенно студенты..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3258
«Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли установка шлагбаумов на въезде во двор многоквартиного дома?
Отправлено: 06.10.21 - 22:42
#18
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Цитата:
alex_60:
второй слева на первом фото.

Это ты что ли?
Ты мой сосед??
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(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3258
«Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли установка шлагбаумов на въезде во двор многоквартиного дома?
Отправлено: 06.10.21 - 22:46
#19
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Цитата:
ACROS:
м-не "Жана Кала" - живут наверное одни НИЩЕБРОДЫ и БИШАРА городская: сперва был шлагбаум, сидел охранник в будке, было отлично и детям и чисто, бег газов и прочей автовони - потом как разнылись: дорого, неудобно, негде ставить машины и похерили хорошее дело: - теперь двор ЗАСРАН; бичи и бомжи как у

Тоже рассматривал эти микрорайоны, и Береке, не, не мое..
Так и подумал, там одни ипотечники, через лет 10 гетто там будет, когда их многочисленные дети подрастут..
Выбрал классику, советский добротный дом..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3258
«Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли установка шлагбаумов на въезде во двор многоквартиного дома?
Отправлено: 06.10.21 - 22:58
#20
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Цитата:
abaika95:
Во дворе к примеру 300 жителей Машины только у 80

Примерно так.
300 квартир и 80 машин.
Жителей наверно тысяча примерно..
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