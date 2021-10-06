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«Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли установка шлагбаумов на въезде во двор многоквартиного дома?
«Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли установка шлагбаумов на въезде во двор многоквартиного дома?
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