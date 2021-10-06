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ACROS:

м-не "Жана Кала" - живут наверное одни НИЩЕБРОДЫ и БИШАРА городская: сперва был шлагбаум, сидел охранник в будке, было отлично и детям и чисто, бег газов и прочей автовони - потом как разнылись: дорого, неудобно, негде ставить машины и похерили хорошее дело: - теперь двор ЗАСРАН; бичи и бомжи как у

Цитата:Тоже рассматривал эти микрорайоны, и Береке, не, не мое..Так и подумал, там одни ипотечники, через лет 10 гетто там будет, когда их многочисленные дети подрастут..Выбрал классику, советский добротный дом..