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≡ В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42533
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 16:56
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Мажилис одобрил поправки, по которым при размещении визуальной информации перевод на русский язык будет необязателен. В действующем законе государственный и русский языки являются обязательными.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2079
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 18:01
#15
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Цитата:
electro:
Моя историческая родина - Кустанай


Всегда думал и думаю что у человека ОДНА родина: родина она и есть родина, без прилагательных: - малая; историческая и прочей чепухи.
И как это её ...УКРАЛИ...: - ....Кустанай, Костанай, или как её там в будущем назовут - это место где вы родились, где вам перерезали пупок, как она была так и останется, вне зависимости кто тут аким, кто тут президент и так далее.

[Исправлено: ACROS, 06.10.2021 - 18:06]
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7817
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 18:02
#16
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Цитата:
ACROS:

Как в том анекдоте, когда из Джамбула мужик в Москву прилетел. Захотел в туалет. Видит М и Ж. Ну думает, М - для москвичей. Ж - для жамбыльцев. Заходит в Ж, а там баба. Он ей: - Салам, землячка.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
722
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 18:52
#17
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В переписи место рождения - нет такого слова Кустанай :-x
это я к тому, что да, место рождения как было так и осталось. Но ономастеры засрали его, грубо говоря, изничтожили
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
896
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 19:46
#18
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Цитата:
electro:
Но ономастеры засрали его, грубо говоря, изничтожили

Есть такое. У друга умудрились написать в дубликате свидетельства о рождении место рождения - Республика Казахстан. Костанайская область. При том, что в 1973 не было и в помине ни РК, ни Костаная.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
896
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 20:03
#19
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Цитата:
ACROS:
или как её там в будущем назовут - это место где вы родились, где вам перерезали пупок, как она была так и останется

Не "или как назовут". Если родился в Кустанае, то это Кустанай. Не Костанай, ни Николаевск, ни Торгай!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12553
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 20:38
#20
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Да, проср.ли русский язык в КЗ. По другому не скажешь.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2079
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 20:54
#21
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Цитата:
maxsaf:
проср.ли русский язык в КЗ.


Стесняюсь спросить: кто его прос..л??
Конкретно: аким, президент, русские, казахи или кто то другой??
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22887
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 21:01
#22
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Цитата:
ACROS:
Стесняюсь спросить: кто его прос..л??

Не - я, не - Макс, не - Электрон... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 06.10.2021 - 21:03]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12553
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 21:14
#23
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Цитата:
ACROS:
Стесняюсь спросить: кто его прос..л?? Конкретно: аким, президент, русские, казахи или кто то другой??

Путин. Когда Украина отвернулась от России - в сми стояла истерика: как мы проглядели, упустили, позволили. Скоро такое же нытье будет по поводу Казахстана.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13534
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 21:29
#24
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библиотека...
все мало.

[Исправлено: alex_60, 06.10.2021 - 21:30]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13534
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 21:54
#25
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в америке магазины названия
блинная, у дяди Васи, пончики
в германии у Наташи
в китае так все на русском
и в турции тоже
скидка 50 процентов кто по русски..
вот на мадагаскаре не знаю.
но думаю такэе.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7817
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 22:04
#26
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Как-то пока не понятно. Сейчас итак вывески должны быть на казахском и русском. Что предлагается? Обязательно писать на казахском и не обязательно на русском. Чего это норма будет касаться в названии объекта? Только обозначения: магазин, салон красоты, аптека или названия тоже?
В городе огромное количество названий на русском Мечта, Надежда, Улыбка и тд. Или на английском ...тот же Термапарк, Сулпак и тд.
По новому закону, что названия должны быть тоже переведены что ли? таким образом исключат все иные языки, кроме казахского? Ну это же абсурд и мягко говоря дискриминация владельца объекта назвать его так как он хочет.
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