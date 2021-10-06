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В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42533
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 16:56
Мажилис одобрил поправки, по которым при размещении визуальной информации перевод на русский язык будет необязателен. В действующем законе государственный и русский языки являются обязательными.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2079
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 18:01
Цитата:
Всегда думал и думаю что у человека ОДНА родина: родина она и есть родина, без прилагательных: - малая; историческая и прочей чепухи.
И как это её ...УКРАЛИ...: - ....Кустанай, Костанай, или как её там в будущем назовут - это место где вы родились, где вам перерезали пупок, как она была так и останется, вне зависимости кто тут аким, кто тут президент и так далее.
[Исправлено: ACROS, 06.10.2021 - 18:06]
electro:
Моя историческая родина - Кустанай
Моя историческая родина - Кустанай
Всегда думал и думаю что у человека ОДНА родина: родина она и есть родина, без прилагательных: - малая; историческая и прочей чепухи.
И как это её ...УКРАЛИ...: - ....Кустанай, Костанай, или как её там в будущем назовут - это место где вы родились, где вам перерезали пупок, как она была так и останется, вне зависимости кто тут аким, кто тут президент и так далее.
[Исправлено: ACROS, 06.10.2021 - 18:06]
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 18:02
Цитата:
Как в том анекдоте, когда из Джамбула мужик в Москву прилетел. Захотел в туалет. Видит М и Ж. Ну думает, М - для москвичей. Ж - для жамбыльцев. Заходит в Ж, а там баба. Он ей: - Салам, землячка.
ACROS:
Как в том анекдоте, когда из Джамбула мужик в Москву прилетел. Захотел в туалет. Видит М и Ж. Ну думает, М - для москвичей. Ж - для жамбыльцев. Заходит в Ж, а там баба. Он ей: - Салам, землячка.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 722
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 18:52
В переписи место рождения - нет такого слова Кустанай
это я к тому, что да, место рождения как было так и осталось. Но ономастеры засрали его, грубо говоря, изничтожили
это я к тому, что да, место рождения как было так и осталось. Но ономастеры засрали его, грубо говоря, изничтожили
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 19:46
Цитата:
Есть такое. У друга умудрились написать в дубликате свидетельства о рождении место рождения - Республика Казахстан. Костанайская область. При том, что в 1973 не было и в помине ни РК, ни Костаная.
electro:
Но ономастеры засрали его, грубо говоря, изничтожили
Но ономастеры засрали его, грубо говоря, изничтожили
Есть такое. У друга умудрились написать в дубликате свидетельства о рождении место рождения - Республика Казахстан. Костанайская область. При том, что в 1973 не было и в помине ни РК, ни Костаная.
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 20:03
Цитата:
Не "или как назовут". Если родился в Кустанае, то это Кустанай. Не Костанай, ни Николаевск, ни Торгай!
ACROS:
или как её там в будущем назовут - это место где вы родились, где вам перерезали пупок, как она была так и останется
или как её там в будущем назовут - это место где вы родились, где вам перерезали пупок, как она была так и останется
Не "или как назовут". Если родился в Кустанае, то это Кустанай. Не Костанай, ни Николаевск, ни Торгай!
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 20:38
Да, проср.ли русский язык в КЗ. По другому не скажешь.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2079
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 20:54
Цитата:
Стесняюсь спросить: кто его прос..л??
Конкретно: аким, президент, русские, казахи или кто то другой??
maxsaf:
проср.ли русский язык в КЗ.
проср.ли русский язык в КЗ.
Стесняюсь спросить: кто его прос..л??
Конкретно: аким, президент, русские, казахи или кто то другой??
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22887
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 21:01
Цитата:
Не - я, не - Макс, не - Электрон...
[Исправлено: drakon, 06.10.2021 - 21:03]
ACROS:
Стесняюсь спросить: кто его прос..л??
Стесняюсь спросить: кто его прос..л??
Не - я, не - Макс, не - Электрон...
[Исправлено: drakon, 06.10.2021 - 21:03]
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 21:14
Цитата:
Путин. Когда Украина отвернулась от России - в сми стояла истерика: как мы проглядели, упустили, позволили. Скоро такое же нытье будет по поводу Казахстана.
ACROS:
Стесняюсь спросить: кто его прос..л?? Конкретно: аким, президент, русские, казахи или кто то другой??
Стесняюсь спросить: кто его прос..л?? Конкретно: аким, президент, русские, казахи или кто то другой??
Путин. Когда Украина отвернулась от России - в сми стояла истерика: как мы проглядели, упустили, позволили. Скоро такое же нытье будет по поводу Казахстана.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13534
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 21:29
библиотека...
все мало.
[Исправлено: alex_60, 06.10.2021 - 21:30]
все мало.
[Исправлено: alex_60, 06.10.2021 - 21:30]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13534
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 21:54
в америке магазины названия
блинная, у дяди Васи, пончики
в германии у Наташи
в китае так все на русском
и в турции тоже
скидка 50 процентов кто по русски..
вот на мадагаскаре не знаю.
но думаю такэе.
блинная, у дяди Васи, пончики
в германии у Наташи
в китае так все на русском
и в турции тоже
скидка 50 процентов кто по русски..
вот на мадагаскаре не знаю.
но думаю такэе.
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 22:04
Как-то пока не понятно. Сейчас итак вывески должны быть на казахском и русском. Что предлагается? Обязательно писать на казахском и не обязательно на русском. Чего это норма будет касаться в названии объекта? Только обозначения: магазин, салон красоты, аптека или названия тоже?
В городе огромное количество названий на русском Мечта, Надежда, Улыбка и тд. Или на английском ...тот же Термапарк, Сулпак и тд.
По новому закону, что названия должны быть тоже переведены что ли? таким образом исключат все иные языки, кроме казахского? Ну это же абсурд и мягко говоря дискриминация владельца объекта назвать его так как он хочет.
В городе огромное количество названий на русском Мечта, Надежда, Улыбка и тд. Или на английском ...тот же Термапарк, Сулпак и тд.
По новому закону, что названия должны быть тоже переведены что ли? таким образом исключат все иные языки, кроме казахского? Ну это же абсурд и мягко говоря дискриминация владельца объекта назвать его так как он хочет.
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