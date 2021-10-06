Отправлено: - 20:03

ACROS:

или как её там в будущем назовут - это место где вы родились, где вам перерезали пупок, как она была так и останется

Цитата:Не "или как назовут". Если родился в Кустанае, то это Кустанай. Не Костанай, ни Николаевск, ни Торгай!