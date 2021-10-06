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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 409 из 409«1...407408409
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22887
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 14:19
#6121
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Цитата:
111:
О, у нас по моему с 21го..

У нас отопление - автономное.
Когда хочу, тогда - включу,
или выключу... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3246
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 14:29
#6122
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Цитата:
drakon:
У нас отопление - автономное. Когда хочу, тогда - включу,

У нас плата с 21го пошла.
Не отключишь, хотя в новых домах вроде отключается.
И каждый месяц почти по 14 тысяч за 81 квадрат..
Не знаю, надо смотреть как в этом году
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22887
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 15:00
#6123
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Цитата:
111:
Не отключишь, хотя в новых домах вроде отключается.

А счётчик, учёта тепла, стоит у тебя?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13534
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 15:14
#6124
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Цитата:
drakon:
У нас отопление - автономное. Когда хочу, тогда - включу, или выключу...


не включаешь поди...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22887
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 17:43
#6125
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Цитата:
alex_60:
Когда хочу, тогда - включу, или выключу...

Два года, впервые включал в феврале... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3246
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 18:09
#6126
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Цитата:
drakon:
счётчик, учёта тепла, стоит у тебя

Общедомовые только, потом все делят на всех.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8109
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 19:55
#6127
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Цитата:
drakon:
Два года, впервые включал в феврале...

В Германии газ золотой,приходится экономить.
Я у себя уже в сентябре начал понемногу включать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13534
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 20:01
#6128
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Цитата:
drakon:
Два года, впервые включал в феврале


в англии вообще систем отопления нет.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7869
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 20:04
#6129
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Цитата:
Добринцофф:
Я у себя уже в сентябре начал понемногу включать.

Я только вчера выставил терморегуляторы на батареях, но батареи пока не греют, как только температура в квартире упадёт до 22 градусов, пойдёт тепло. Центральное, от местной ТЭЦ. Круглый год доступно. :lol: Как и горячая вода, с эл. энергией без отключений тоже. ;-)

[Исправлено: elektron, 06.10.2021 - 15:06]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22887
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 20:10
#6130
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Цитата:
alex_60:
в англии вообще систем отопления нет.

А как - там?
Буржуйки?... :lol: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13534
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.21 - 20:14
#6131
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Цитата:
drakon:
как - там? Буржуйки


одеяла усиленной мощности.
а вот в африке научились отапливать дома бананами.
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