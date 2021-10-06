Re: «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли...

Отправлено: - 15:20

Во дворе к примеру 300 жителей

Машины только у 80

50 из них бесит что их парковочные места постояно забивают приезжие или кто тусуется в центре

Эти 50 берут и врубают шлагбаум на въезде во двор

Пульты продают по 20 тысяч у тех у кого есть машина и по 8 тысяч у кого нет

Но никого не заставляют,нет,нет

Не хочешь не бери

НО

Если к тебе едет,скорая,пожарная,полиция,доставка,такси,гости из другого города,грузовая машина для переезда то ты должен бегать по соседям у кого есть пульт и просить их открыть себе шлагбаум....

Также с теми у кого есть машина но он не участвовал в установке шлагбаума и не брал пульт

Хочешь заехать во двор?

Бегай и проси чтобы тебе открыли))

Такие искусственные неудобства создаются

Яркий пример как активное меньшинство навязывает свою волю пассивному большинству прикрываясь благими идеями и помыслами