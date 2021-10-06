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≡ «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли установка шлагбаумов на въезде во двор многоквартиного дома?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42533
«Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли установка шлагбаумов на въезде во двор многоквартиного дома?
Отправлено: 06.10.21 - 15:08
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Въезд во двор дома № 162 по ул. Баймагамбетова в Костанае перегородили шлагбаумами между цветочным магазином и обменным пунктом с одной стороны и между КРУ и бизнес-центром, именуемым в народе "стекляшкой", с другой.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13529
Re: «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли...
Отправлено: 06.10.21 - 15:08
#1
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второй слева на первом фото.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2078
Re: «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли...
Отправлено: 06.10.21 - 15:12
#2
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Правильно делают, что закрывают шлагбаумом: - это их дело, дело жильцов, а те кто жалуются, им бы лишь заехать, не хотят лишние 2-3 метра пройти, им бы лишь заехать - сделать свои дела и попутно обосрать, обоссать, насорить.
В нашем дворе, в м-не "Жана Кала" - живут наверное одни НИЩЕБРОДЫ и БИШАРА городская: сперва был шлагбаум, сидел охранник в будке, было отлично и детям и чисто, бег газов и прочей автовони - потом как разнылись: дорого, неудобно, негде ставить машины и похерили хорошее дело: - теперь двор ЗАСРАН; бичи и бомжи как у себя дома ходят, везде мусор летает, вонь как в бомжатнике.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22885
Re: «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли...
Отправлено: 06.10.21 - 15:15
#3
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Всё, Марик, скоро шлагбаумы, ваши - уберут... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13529
«Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли установка шлагбаумов на въезде во двор многоквартиного дома?
Отправлено: 06.10.21 - 15:17
#4
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Цитата:
ACROS:
нашем дворе, в м-не "Жана Кала" - живут наверное одни НИЩЕБРОДЫ и БИШАРА


наверное.и с аулов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13529
«Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли установка шлагбаумов на въезде во двор многоквартиного дома?
Отправлено: 06.10.21 - 15:19
#5
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Цитата:
drakon:
скоро шлагбаумы, ваши - уберут...


сто процентов.
денежки тютю...
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10409
Re: «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли...
Отправлено: 06.10.21 - 15:20
#6
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Во дворе к примеру 300 жителей
Машины только у 80
50 из них бесит что их парковочные места постояно забивают приезжие или кто тусуется в центре
Эти 50 берут и врубают шлагбаум на въезде во двор
Пульты продают по 20 тысяч у тех у кого есть машина и по 8 тысяч у кого нет
Но никого не заставляют,нет,нет
Не хочешь не бери
НО
Если к тебе едет,скорая,пожарная,полиция,доставка,такси,гости из другого города,грузовая машина для переезда то ты должен бегать по соседям у кого есть пульт и просить их открыть себе шлагбаум....
Также с теми у кого есть машина но он не участвовал в установке шлагбаума и не брал пульт
Хочешь заехать во двор?
Бегай и проси чтобы тебе открыли))
Такие искусственные неудобства создаются
Яркий пример как активное меньшинство навязывает свою волю пассивному большинству прикрываясь благими идеями и помыслами
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2078
Re: «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли...
Отправлено: 06.10.21 - 15:26
#7
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Цитата:
alex_60:
с аулов.


С ауыла я один наверное: приезжаю по делам на пару дней и уезжаю обратно в свой ауыл - но, Я единственный кто требовал не убирать шлагбаум и охрану. Мне есть где ставить машину: в паркинге.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
900
Re: «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли...
Отправлено: 06.10.21 - 15:48
#8
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раньше домофоны тоже не любили жильцы, мол дорого и все такое не скидывались , да и сейчас не все платят за магнитный замок на двери.
Пройдет время и здесь привыкнут. А так тема хорошая, огородить двор от сторонних , особенно это актуально в сквозных дворах

Но вот за пульт 20 000 чот прям много
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22885
«Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли установка шлагбаумов на въезде во двор многоквартиного дома?
Отправлено: 06.10.21 - 15:54
#9
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Цитата:
antonK:
Но вот за пульт 20 000 чот прям много

Зарплата 500 000.
20 000 - тиины... :-o
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3830
«Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли установка шлагбаумов на въезде во двор многоквартиного дома?
Отправлено: 06.10.21 - 15:56
#10
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Цитата:
antonK:
пульт 20 000 чот прям много

--- Тоже поставили у себя на улице. По 3000 рублей сбрасывались всего. Всего около 90 000 с установкой обошлось. По одному пульту на дом. Можно так же с телефона по номеру открывать-закрывать.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
141
Re: «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли...
Отправлено: 06.10.21 - 16:51
#11
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Молодцы. Правильно сделали, что оградились. А КРУ перед "стекляшкой" пусть сделают большой паркинг для студентов. Или к себе во двор машины пускают. Который они тоже шлагбаумом оградили.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3830
Re: «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли...
Отправлено: 06.10.21 - 16:54
#12
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Цитата:
abaika95:
ты должен бегать по соседям у кого есть пульт и просить их открыть себе шлагбаум

----- А я с телефона открываю :-P :-x
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Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
54
Re: «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли...
Отправлено: 06.10.21 - 19:01
#13
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Цитата:
abaika95:

Ты нормально текст новости читать умеешь??? Написано же что передали ключи городским службам, и вообще имеют полное право устанавливать шлагбаумы. А те кто не имеют ключей, пусть приобретают на общих основаниях. Когда устанавливают домофоны, нормальные жильцы ведь потом не звонят соседям "откройте пожалуйста".
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