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«Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли установка шлагбаумов на въезде во двор многоквартиного дома?
«Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли установка шлагбаумов на въезде во двор многоквартиного дома?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42533
«Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли установка шлагбаумов на въезде во двор многоквартиного дома?
Отправлено: 06.10.21 - 15:08
Въезд во двор дома № 162 по ул. Баймагамбетова в Костанае перегородили шлагбаумами между цветочным магазином и обменным пунктом с одной стороны и между КРУ и бизнес-центром, именуемым в народе "стекляшкой", с другой.
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Re: «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли...
Отправлено: 06.10.21 - 15:08
второй слева на первом фото.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2078
Re: «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли...
Отправлено: 06.10.21 - 15:12
Правильно делают, что закрывают шлагбаумом: - это их дело, дело жильцов, а те кто жалуются, им бы лишь заехать, не хотят лишние 2-3 метра пройти, им бы лишь заехать - сделать свои дела и попутно обосрать, обоссать, насорить.
В нашем дворе, в м-не "Жана Кала" - живут наверное одни НИЩЕБРОДЫ и БИШАРА городская: сперва был шлагбаум, сидел охранник в будке, было отлично и детям и чисто, бег газов и прочей автовони - потом как разнылись: дорого, неудобно, негде ставить машины и похерили хорошее дело: - теперь двор ЗАСРАН; бичи и бомжи как у себя дома ходят, везде мусор летает, вонь как в бомжатнике.
В нашем дворе, в м-не "Жана Кала" - живут наверное одни НИЩЕБРОДЫ и БИШАРА городская: сперва был шлагбаум, сидел охранник в будке, было отлично и детям и чисто, бег газов и прочей автовони - потом как разнылись: дорого, неудобно, негде ставить машины и похерили хорошее дело: - теперь двор ЗАСРАН; бичи и бомжи как у себя дома ходят, везде мусор летает, вонь как в бомжатнике.
Re: «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли...
Отправлено: 06.10.21 - 15:15
Всё, Марик, скоро шлагбаумы, ваши - уберут...
«Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли установка шлагбаумов на въезде во двор многоквартиного дома?
Отправлено: 06.10.21 - 15:17
Цитата:
наверное.и с аулов.
ACROS:
нашем дворе, в м-не "Жана Кала" - живут наверное одни НИЩЕБРОДЫ и БИШАРА
нашем дворе, в м-не "Жана Кала" - живут наверное одни НИЩЕБРОДЫ и БИШАРА
наверное.и с аулов.
«Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли установка шлагбаумов на въезде во двор многоквартиного дома?
Отправлено: 06.10.21 - 15:19
Цитата:
сто процентов.
денежки тютю...
drakon:
скоро шлагбаумы, ваши - уберут...
скоро шлагбаумы, ваши - уберут...
сто процентов.
денежки тютю...
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10409
Re: «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли...
Отправлено: 06.10.21 - 15:20
Во дворе к примеру 300 жителей
Машины только у 80
50 из них бесит что их парковочные места постояно забивают приезжие или кто тусуется в центре
Эти 50 берут и врубают шлагбаум на въезде во двор
Пульты продают по 20 тысяч у тех у кого есть машина и по 8 тысяч у кого нет
Но никого не заставляют,нет,нет
Не хочешь не бери
НО
Если к тебе едет,скорая,пожарная,полиция,доставка,такси,гости из другого города,грузовая машина для переезда то ты должен бегать по соседям у кого есть пульт и просить их открыть себе шлагбаум....
Также с теми у кого есть машина но он не участвовал в установке шлагбаума и не брал пульт
Хочешь заехать во двор?
Бегай и проси чтобы тебе открыли))
Такие искусственные неудобства создаются
Яркий пример как активное меньшинство навязывает свою волю пассивному большинству прикрываясь благими идеями и помыслами
Машины только у 80
50 из них бесит что их парковочные места постояно забивают приезжие или кто тусуется в центре
Эти 50 берут и врубают шлагбаум на въезде во двор
Пульты продают по 20 тысяч у тех у кого есть машина и по 8 тысяч у кого нет
Но никого не заставляют,нет,нет
Не хочешь не бери
НО
Если к тебе едет,скорая,пожарная,полиция,доставка,такси,гости из другого города,грузовая машина для переезда то ты должен бегать по соседям у кого есть пульт и просить их открыть себе шлагбаум....
Также с теми у кого есть машина но он не участвовал в установке шлагбаума и не брал пульт
Хочешь заехать во двор?
Бегай и проси чтобы тебе открыли))
Такие искусственные неудобства создаются
Яркий пример как активное меньшинство навязывает свою волю пассивному большинству прикрываясь благими идеями и помыслами
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2078
Re: «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли...
Отправлено: 06.10.21 - 15:26
Цитата:
С ауыла я один наверное: приезжаю по делам на пару дней и уезжаю обратно в свой ауыл - но, Я единственный кто требовал не убирать шлагбаум и охрану. Мне есть где ставить машину: в паркинге.
alex_60:
с аулов.
с аулов.
С ауыла я один наверное: приезжаю по делам на пару дней и уезжаю обратно в свой ауыл - но, Я единственный кто требовал не убирать шлагбаум и охрану. Мне есть где ставить машину: в паркинге.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 900
Re: «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли...
Отправлено: 06.10.21 - 15:48
раньше домофоны тоже не любили жильцы, мол дорого и все такое не скидывались , да и сейчас не все платят за магнитный замок на двери.
Пройдет время и здесь привыкнут. А так тема хорошая, огородить двор от сторонних , особенно это актуально в сквозных дворах
Но вот за пульт 20 000 чот прям много
Пройдет время и здесь привыкнут. А так тема хорошая, огородить двор от сторонних , особенно это актуально в сквозных дворах
Но вот за пульт 20 000 чот прям много
«Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли установка шлагбаумов на въезде во двор многоквартиного дома?
Отправлено: 06.10.21 - 15:54
Цитата:
Зарплата 500 000.
20 000 - тиины...
antonK:
Но вот за пульт 20 000 чот прям много
Но вот за пульт 20 000 чот прям много
Зарплата 500 000.
20 000 - тиины...
«Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли установка шлагбаумов на въезде во двор многоквартиного дома?
Отправлено: 06.10.21 - 15:56
Цитата:
--- Тоже поставили у себя на улице. По 3000 рублей сбрасывались всего. Всего около 90 000 с установкой обошлось. По одному пульту на дом. Можно так же с телефона по номеру открывать-закрывать.
antonK:
пульт 20 000 чот прям много
пульт 20 000 чот прям много
--- Тоже поставили у себя на улице. По 3000 рублей сбрасывались всего. Всего около 90 000 с установкой обошлось. По одному пульту на дом. Можно так же с телефона по номеру открывать-закрывать.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 141
Re: «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли...
Отправлено: 06.10.21 - 16:51
Молодцы. Правильно сделали, что оградились. А КРУ перед "стекляшкой" пусть сделают большой паркинг для студентов. Или к себе во двор машины пускают. Который они тоже шлагбаумом оградили.
Re: «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли...
Отправлено: 06.10.21 - 16:54
Цитата:
----- А я с телефона открываю
abaika95:
ты должен бегать по соседям у кого есть пульт и просить их открыть себе шлагбаум
ты должен бегать по соседям у кого есть пульт и просить их открыть себе шлагбаум
----- А я с телефона открываю
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 18.04.20
- Сообщений:
- 54
Re: «Весь город хочет здесь припарковаться!» - Законна ли...
Отправлено: 06.10.21 - 19:01
Цитата:
Ты нормально текст новости читать умеешь??? Написано же что передали ключи городским службам, и вообще имеют полное право устанавливать шлагбаумы. А те кто не имеют ключей, пусть приобретают на общих основаниях. Когда устанавливают домофоны, нормальные жильцы ведь потом не звонят соседям "откройте пожалуйста".
abaika95:
Ты нормально текст новости читать умеешь??? Написано же что передали ключи городским службам, и вообще имеют полное право устанавливать шлагбаумы. А те кто не имеют ключей, пусть приобретают на общих основаниях. Когда устанавливают домофоны, нормальные жильцы ведь потом не звонят соседям "откройте пожалуйста".
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