Отправлено: - 18:01

electro:

Моя историческая родина - Кустанай

[Исправлено: ACROS, 06.10.2021 - 18:06]

Цитата:Всегда думал и думаю что у человека ОДНА родина: родина она и есть родина, без прилагательных: - малая; историческая и прочей чепухи.И как это её ...УКРАЛИ...: - ....Кустанай, Костанай, или как её там в будущем назовут - это место где вы родились, где вам перерезали пупок, как она была так и останется, вне зависимости кто тут аким, кто тут президент и так далее.