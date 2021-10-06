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≡ В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42533
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 16:56
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Мажилис одобрил поправки, по которым при размещении визуальной информации перевод на русский язык будет необязателен. В действующем законе государственный и русский языки являются обязательными.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2078
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 18:01
#15
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Цитата:
electro:
Моя историческая родина - Кустанай


Всегда думал и думаю что у человека ОДНА родина: родина она и есть родина, без прилагательных: - малая; историческая и прочей чепухи.
И как это её ...УКРАЛИ...: - ....Кустанай, Костанай, или как её там в будущем назовут - это место где вы родились, где вам перерезали пупок, как она была так и останется, вне зависимости кто тут аким, кто тут президент и так далее.

[Исправлено: ACROS, 06.10.2021 - 18:06]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7816
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 18:02
#16
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Цитата:
ACROS:

Как в том анекдоте, когда из Джамбула мужик в Москву прилетел. Захотел в туалет. Видит М и Ж. Ну думает, М - для москвичей. Ж - для жамбыльцев. Заходит в Ж, а там баба. Он ей: - Салам, землячка.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
722
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 18:52
#17
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В переписи место рождения - нет такого слова Кустанай :-x
это я к тому, что да, место рождения как было так и осталось. Но ономастеры засрали его, грубо говоря, изничтожили
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
895
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 19:46
#18
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Цитата:
electro:
Но ономастеры засрали его, грубо говоря, изничтожили

Есть такое. У друга умудрились написать в дубликате свидетельства о рождении место рождения - Республика Казахстан. Костанайская область. При том, что в 1973 не было и в помине ни РК, ни Костаная.
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