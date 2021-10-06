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В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42533
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 16:56
Мажилис одобрил поправки, по которым при размещении визуальной информации перевод на русский язык будет необязателен. В действующем законе государственный и русский языки являются обязательными.
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Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 16:56
Вот так , тихой сапой и выдавят русский.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22885
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 17:10
Цитата:
Давно - пора...
Гога:
выдавят русский.
выдавят русский.
Давно - пора...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 900
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 17:12
иногда даже ненужно на русском языке , ведь есть очень много слов которые и так понятны, а вывески на 2х языках это всегда так много текста . Как следствие с точки зрения дизайна крайне не красиво)
Хотя тот спрос которым пользуются вывески (ярко, видно из далека чтобы продавалась) - вообще пофиг на эстетическое восприятие
Хотя тот спрос которым пользуются вывески (ярко, видно из далека чтобы продавалась) - вообще пофиг на эстетическое восприятие
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 141
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 17:16
При СССР вывески госучреждений были на рус и каз.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 449
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 17:25
Цитата:
А где сейчас СССР? Да и вообще кто нибудь когда нибудь читал эти вывески?
ZXC:
При СССР вывески госучреждений были на рус и каз.
При СССР вывески госучреждений были на рус и каз.
А где сейчас СССР? Да и вообще кто нибудь когда нибудь читал эти вывески?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14419
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 17:26
Ну что ж... Как по мне - это переломный момент лояльности власти к русскому языку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 449
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 17:33
Цитата:
Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин!Да будь я. и негром преклонных годов,. и то,. без уныния и лени,. я русский бы выучил. только за то,. что им. разговаривал Ленин! Так что кто тут у нас негр преклонных годов?
Victor Yang:
Как по мне - это переломный момент лояльности власти к русскому языку.
Как по мне - это переломный момент лояльности власти к русскому языку.
Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин!Да будь я. и негром преклонных годов,. и то,. без уныния и лени,. я русский бы выучил. только за то,. что им. разговаривал Ленин! Так что кто тут у нас негр преклонных годов?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 722
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 17:35
А я считаю, что это Пу наших подгоняет, мол, давайте быстрее всех русскоязычных к нам в Россию, на историческую родину. Самое простое, вот с этого и начинать, с вывесок.
Моя историческая родина - Кустанай. И где она? Ее украли, переименовав.
Моя историческая родина - Кустанай. И где она? Ее украли, переименовав.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 449
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 17:41
Цитата:
Так ты его во первых предал!
electro:
И где она? Ее украли, переименовав.
И где она? Ее украли, переименовав.
Так ты его во первых предал!
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 17:43
Цитата:
antonK:--- Шубалар ,пихоралар , сабвуферлар -- ну и так далее
есть очень много слов которые и так понятны
есть очень много слов которые и так понятны
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 183
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 17:51
У кого есть возможность уезжайте в Россию.не пожалеете.даже со своими друзьями казахами в открытую об этом говорили.тут без обид жизнь так складывается.в Калининграде в миграционке очень много с Казахстана людей документы на ПМЖ подают.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2078
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 17:58
Цитата:
А как же, что бы не ошибиться дверью: М или Ж.
ПолиграфЪ Боярышников:
когда нибудь читал эти вывески?
когда нибудь читал эти вывески?
А как же, что бы не ошибиться дверью: М или Ж.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7816
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 17:58
Цитата:
Не правильно последнее слово. По закону сингармонизма надо сабвуферлЕр.
Гога:
Не правильно последнее слово. По закону сингармонизма надо сабвуферлЕр.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 165
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 17:59
Цитата:
Бальзам на раны "хозяЙвам страны"
Информация к размышлению для "сограждан"...
[Исправлено: urmas, 06.10.2021 - 18:05]
Victor Yang:
Ну что ж... Как по мне - это переломный момент лояльности власти к русскому языку.
Ну что ж... Как по мне - это переломный момент лояльности власти к русскому языку.
Бальзам на раны "хозяЙвам страны"
Информация к размышлению для "сограждан"...
[Исправлено: urmas, 06.10.2021 - 18:05]
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