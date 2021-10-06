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≡ В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42533
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 16:56
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Мажилис одобрил поправки, по которым при размещении визуальной информации перевод на русский язык будет необязателен. В действующем законе государственный и русский языки являются обязательными.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3830
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 16:56
#1
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Вот так , тихой сапой и выдавят русский.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22885
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 17:10
#2
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Цитата:
Гога:
выдавят русский.

Давно - пора... :lol: ;-)
Профайл
antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
900
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 17:12
#3
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иногда даже ненужно на русском языке , ведь есть очень много слов которые и так понятны, а вывески на 2х языках это всегда так много текста . Как следствие с точки зрения дизайна крайне не красиво)
Хотя тот спрос которым пользуются вывески (ярко, видно из далека чтобы продавалась) - вообще пофиг на эстетическое восприятие
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
141
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 17:16
#4
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При СССР вывески госучреждений были на рус и каз.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
449
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 17:25
#5
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Цитата:
ZXC:
При СССР вывески госучреждений были на рус и каз.

А где сейчас СССР? Да и вообще кто нибудь когда нибудь читал эти вывески?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14419
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 17:26
#6
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Ну что ж... Как по мне - это переломный момент лояльности власти к русскому языку.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
449
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 17:33
#7
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Цитата:
Victor Yang:
Как по мне - это переломный момент лояльности власти к русскому языку.


Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин!Да будь я. и негром преклонных годов,. и то,. без уныния и лени,. я русский бы выучил. только за то,. что им. разговаривал Ленин! Так что кто тут у нас негр преклонных годов?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
722
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 17:35
#8
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А я считаю, что это Пу наших подгоняет, мол, давайте быстрее всех русскоязычных к нам в Россию, на историческую родину. Самое простое, вот с этого и начинать, с вывесок.
Моя историческая родина - Кустанай. И где она? Ее украли, переименовав.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
449
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 17:41
#9
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Цитата:
electro:
И где она? Ее украли, переименовав.


Так ты его во первых предал!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3830
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 17:43
#10
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Цитата:
antonK:
есть очень много слов которые и так понятны
--- Шубалар ,пихоралар , сабвуферлар -- ну и так далее
;-) :lol:
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
183
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 17:51
#11
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У кого есть возможность уезжайте в Россию.не пожалеете.даже со своими друзьями казахами в открытую об этом говорили.тут без обид жизнь так складывается.в Калининграде в миграционке очень много с Казахстана людей документы на ПМЖ подают.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2078
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 17:58
#12
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
когда нибудь читал эти вывески?


А как же, что бы не ошибиться дверью: М или Ж.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7816
Re: В Казахстане собираются отменить требование указывать на...
Отправлено: 06.10.21 - 17:58
#13
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Цитата:
Гога:

Не правильно последнее слово. По закону сингармонизма надо сабвуферлЕр. ;-)
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
165
В Казахстане собираются отменить требование указывать на вывесках надписи на русском языке
Отправлено: 06.10.21 - 17:59
#14
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Цитата:
Victor Yang:
Ну что ж... Как по мне - это переломный момент лояльности власти к русскому языку.

Бальзам на раны "хозяЙвам страны"
Информация к размышлению для "сограждан"...

[Исправлено: urmas, 06.10.2021 - 18:05]
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