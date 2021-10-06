Отправлено: - 17:33

Victor Yang:

Как по мне - это переломный момент лояльности власти к русскому языку.

Цитата:Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин!Да будь я. и негром преклонных годов,. и то,. без уныния и лени,. я русский бы выучил. только за то,. что им. разговаривал Ленин! Так что кто тут у нас негр преклонных годов?